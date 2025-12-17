Lạm phát Eurozone ổn định, ECB có khả năng giữ nguyên lãi suất

Theo dữ liệu được điều chỉnh công bố ngày 17/12, lạm phát của Khu vực đồng euro (Eurozone) duy trì ổn định ở mức 2,1% trong tháng 11/2025, qua đó củng cố kỳ vọng rằng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp chính sách diễn ra trong tuần này.

Trước đó, ước tính sơ bộ của Cơ quan Thống kê Liên minh châu Âu (Eurostat) cho thấy lạm phát toàn phần của Eurozone tăng nhẹ lên 2,2% so với cùng kỳ năm trước, tạm thời rời xa mục tiêu 2% của ECB.

Việc điều chỉnh số liệu phản ánh mức tăng giá trong tháng 11/2025 thấp hơn dự kiến ở một số nhóm hàng, đặc biệt là thực phẩm chưa qua chế biến và hàng hóa công nghiệp (không bao gồm năng lượng). Lạm phát lõi - đã loại trừ các yếu tố biến động mạnh như giá năng lượng và thực phẩm, được xác nhận ở mức 2,4% so với cùng kỳ năm trước, không đổi so với tháng 10/2025.

Các số liệu cập nhật cho thấy lạm phát tại Eurozone vẫn được kiểm soát tốt, qua đó củng cố dự báo của các nhà kinh tế rằng ECB nhiều khả năng sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp chính sách dự kiến diễn ra vào ngày 18/12.

Sau chuỗi cắt giảm lãi suất kéo dài một năm, ECB đã duy trì lãi suất tiền gửi chủ chốt ở mức 2% kể từ tháng 7/2025.

Lạm phát tại Eurozone đã hạ nhiệt mạnh so với mức đỉnh kỷ lục 10,6% ghi nhận vào tháng 10/2022 - thời điểm giá năng lượng tăng vọt do tác động từ cuộc xung đột tại Ukraine./.

Ngành bán lẻ Eurozone có dấu hiệu suy giảm trước dịp Giáng sinh Theo số liệu công bố ngày 4/12 của Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat), doanh thu tháng 10/2025 của ngành bán lẻ trong Eurozone không thay đổi so với tháng 9/2025.