Giá vàng trong nước tiếp tục rơi thêm 600.000 đồng mỗi lượng

Chiều nay (15/12), giá vàng SJC và vàng nhẫn trong nước tiếp tục giảm thêm từ 300.000-600.000 đồng mỗi lượng so với phiên sáng.

Tại thời điểm 15 giờ 20 phút, giá vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn và Công ty Doji niêm yết từ 153,6-155,6 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra); tại Công ty Phú Quý là từ 152,8-155,6 triệu đồng/lượng, giảm thêm 600.000 đồng/lượng so với phiên sáng.

Cùng xu hướng trên, giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu giao dịch từ 151,8-154,8 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng. Còn tại Công ty Phú Quý thông báo giá vàng nhẫn giao dịch từ 151-154 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng so với phiên sáng.

Như vậy, so với phiên sáng nay, hai thương hiệu vàng trong nước đã giảm từ 1-1,6 triệu đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Trên thị trường thế giới, giá vàng hiện giao dịch quanh ngưỡng 4.289.6 USD/ounce, giảm 20,4 USD. Mức giá này tương đương khoảng 136,5 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank.

Như vậy, giá vàng thế giới tiếp tục thấp hơn thương hiệu SJC trong nước khoảng 19 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới quay đầu giảm do áp lực chốt lời và tâm lý né rủi ro hạ nhiệt trước thông tin tích cực về đàm phán Nga - Ukraina.

Một số báo cáo cho biết các cuộc đàm phán hòa bình liên quan đến xung đột Nga-Ukraina có thể đang đạt thêm tiến triển, qua đó làm giảm tâm lý né tránh rủi ro trên thị trường nói chung và gây áp lực lên giá vàng. Một số nguồn tin cho hay các cuộc đàm phán vừa diễn ra tại Berlin đã ghi nhận những bước tiến mới./.

Giá vàng miếng SJC đảo chiều giảm 1 triệu đồng theo đà thế giới Sáng 15/12, giá vàng trong nước giảm mạnh tới 1 triệu đồng/lượng theo đà giảm của giá vàng thế giới, hiện giao dịch quanh mức 156,2 triệu đồng/lượng