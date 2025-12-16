Giá dầu thế giới trượt xuống giữa lo ngại dư cung

Trong phiên giao dịch đầu tuần ngày 15/12 (theo giờ Mỹ), thị trường dầu mỏ thế giới tiếp tục chịu áp lực giảm giá, khi giới đầu tư đặt lên bàn cân các yếu tố rủi ro.

Mặc dù căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Venezuela gây gián đoạn nguồn cung, nhưng nỗi lo về tình trạng dư thừa dầu toàn cầu trong dài hạn, kết hợp với những tín hiệu tích cực từ bàn đàm phán hòa bình Nga-Ukraine, đã trở thành những "làn gió ngược" mạnh mẽ kéo giá dầu đi xuống.

Kết thúc phiên giao dịch, giá dầu Brent kỳ hạn giảm 56 xu Mỹ (tương đương 0,92%), chốt ở mức 60,56 USD/thùng. Tương tự, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 62 xu Mỹ (tương đương 1,08%), xuống còn 56,82 USD/thùng. Cả hai loại dầu chủ chốt này đều đã ghi nhận mức giảm hơn 4% trong tuần trước, phản ánh tâm lý bi quan bao trùm thị trường về triển vọng cân bằng cung cầu năm 2026.

Tâm điểm chú ý của thị trường hiện đang dồn về diễn biến tại Venezuela. Xuất khẩu dầu của quốc gia Mỹ Latinh này đã sụt giảm mạnh sau khi Mỹ bắt giữ một tàu chở dầu vào tuần trước và áp đặt các lệnh trừng phạt mới.

Thêm vào đó, tập đoàn dầu khí nhà nước PDVSA mới đây thông báo hệ thống của họ bị tấn công mạng, khiến nhiều tàu chở dầu buộc phải quay đầu.

Tuy nhiên, ông John Evans, chuyên gia phân tích tại PVM, nhận định rằng căng thẳng tại Venezuela thực chất đang đóng vai trò "hãm phanh" cho đà rơi của giá dầu. Theo ông, nếu không có yếu tố rủi ro địa chính trị này, thị trường có thể đã chứng kiến mức giá thấp hơn nhiều.

Ở chiều ngược lại, yếu tố gây sức ép lớn nhất lên giá dầu chính là những bước tiến trong đàm phán hòa bình tại Ukraine. Một thỏa thuận hòa bình tiềm năng đồng nghĩa với việc dòng chảy dầu mỏ từ Nga - vốn đang chịu nhiều lệnh trừng phạt của phương Tây - có thể quay trở lại thị trường quốc tế mạnh mẽ hơn, làm gia tăng tình trạng dư cung.

Bên cạnh đó, bức tranh kinh tế vĩ mô từ Trung Quốc cũng kém sắc khi sản lượng công nghiệp tháng 11/2025 rơi xuống mức thấp nhất trong 15 tháng và doanh số bán lẻ tăng trưởng chậm lại.

Ông Giovanni Staunovo, chuyên gia phân tích tại UBS, cho biết tâm lý "tránh rủi ro" trên thị trường tài chính, cùng với dữ liệu kinh tế yếu hơn dự kiến từ Trung Quốc, đang không ủng hộ đà hồi phục của giá dầu.

Về triển vọng dài hạn, bộ phận Nghiên cứu Hàng hóa của J.P. Morgan đưa ra dự báo ảm đạm khi cho rằng tình trạng dư thừa dầu mỏ sẽ nới rộng từ năm 2025 sang 2026 và 2027.

Ngân hàng này dự đoán nguồn cung dầu toàn cầu sẽ tăng trưởng với tốc độ gấp ba lần nhu cầu tiêu thụ trong giai đoạn đến năm 2026, tạo ra áp lực giảm giá mang tính cấu trúc đối với thị trường năng lượng./.

