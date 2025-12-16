OPEC dự báo về thị trường dầu mỏ toàn cầu năm 2026

Phóng viên TTXVN tại Bắc Phi dẫn dự báo của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cho hay thị trường dầu mỏ toàn cầu sẽ duy trì trạng thái ổn định trong năm 2026, khi nguồn cung dự kiến tiếp tục cân bằng chặt chẽ với nhu cầu trong bối cảnh kinh tế thế giới đối mặt với những rủi ro vĩ mô ở mức vừa phải.

Theo Báo cáo Thị trường dầu mỏ hằng tháng (MOMR) mới nhất của OPEC công bố ngày 12/12, cán cân cung-cầu dầu mỏ được đánh giá vững chắc trong suốt năm tới, nhờ nhu cầu toàn cầu duy trì ở mức cao và nguồn cung được kiểm soát hợp lý.

Báo cáo cho biết nhu cầu dầu thô của OPEC+ năm 2026 ước đạt trung bình khoảng 43 triệu thùng/ngày, gần tương đương với sản lượng của nhóm trong tháng 11/2025.

Trong tháng 11, OPEC+ sản xuất khoảng 43,06 triệu thùng/ngày, tăng 43.000 thùng/ngày so với tháng trước, sau khi thỏa thuận điều chỉnh tăng sản lượng mới nhất có hiệu lực.

OPEC nhận định giai đoạn cuối năm nay chứng kiến sự ổn định của thị trường dầu mỏ, nhu cầu toàn cầu mạnh mẽ và nguồn cung nhìn chung được quản lý tốt, với sự hỗ trợ từ tăng trưởng kinh tế ở cả các nước thuộc và không thuộc Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD).

OPEC giữ nguyên dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu ở mức 1,3 triệu thùng/ngày trong năm 2025 và 1,4 triệu thùng/ngày trong năm 2026.

Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ các nền kinh tế ngoài OECD, đặc biệt tại châu Á, Trung Đông và châu Phi, nơi hoạt động công nghiệp và nhu cầu vận tải tiếp tục gia tăng, bù đắp cho đà tăng chậm lại tại một số nền kinh tế phát triển.

Về triển vọng kinh tế, OPEC dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2025 được điều chỉnh tăng nhẹ lên 3,1%, trong khi dự báo cho năm 2026 giữ nguyên ở mức 3,1%.

Theo OPEC, kinh tế thế giới nhiều khả năng duy trì đà tăng trưởng ổn định nhờ tiêu dùng khả quan, tác động hạn chế từ căng thẳng thương mại và các chính sách tài khóa, tiền tệ tương đối thuận lợi tại các nền kinh tế chủ chốt./.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên mức sản lượng dầu thô đến hết tháng 12/2026 OPEC+, đã nhất trí giữ nguyên mức sản lượng dầu thô của toàn nhóm đến hết tháng 12/2026 và thông qua một cơ chế xác định năng lực sản xuất dầu tối đa của các thành viên.