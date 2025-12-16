Ford điều chỉnh chiến lược xe điện sau động thái nới lỏng quy định của Mỹ

Hãng sản xuất ôtô Ford (Mỹ) vừa thông báo một sự thay đổi lớn trong chiến lược. Đó là rút khỏi dòng xe điện cỡ lớn, đồng thời dự kiến khoản tổn thất khoảng 19,5 tỷ USD trong vài năm tới khi hãng chuyển hướng sang sản xuất dòng xe hybrid, xe tải chạy xăng và kinh doanh lưu trữ pin.

Hãng sản xuất ôtô có trụ sở tại Detroit cho biết sẽ hủy kế hoạch sản xuất một số mẫu xe điện cỡ lớn, trong đó có F-150 Lightning, do nhu cầu yếu, chi phí tăng cao và các thay đổi về quy định.

Động thái này đánh dấu một sự điều chỉnh chiến lược đáng kể khi toàn ngành đối mặt với tốc độ chuyển đổi sang xe điện chậm hơn dự kiến.

Giám đốc điều hành (CEO) Jim Farley cho biết đây là sự điều chỉnh xuất phát từ nhu cầu của khách hàng nhằm xây dựng một Ford mạnh mẽ, bền bỉ và có lợi nhuận cao hơn.

Ông Farley nói rằng thực tế kinh doanh đã thay đổi và hãng đang tái phân bổ nguồn vốn sang các cơ hội tăng trưởng có mức sinh lời cao hơn.

Quyết định điều chỉnh chiến lược của Ford được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Donald Trump bãi bỏ các tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu nghiêm ngặt hơn do người tiền nhiệm Joe Biden ban hành, vốn từng thúc đẩy các công ty Mỹ tăng tốc chuyển sang xe điện.

Theo Ford, các nỗ lực còn lại trong lĩnh vực xe điện của hãng sẽ tập trung vào một dòng xe cỡ nhỏ, giá phải chăng, thay vì các mẫu xe cỡ lớn đắt đỏ.

Ford cho biết hãng đã ngừng sản xuất mẫu xe bán tải điện F-150 Lightning hiện tại, dòng xe từng được kỳ vọng sẽ dẫn dắt quá trình chuyển đổi sang xe điện.

Thay vào đó, thế hệ Lightning tiếp theo sẽ là xe hybrid, kết hợp năng lượng pin và động cơ xăng, với tầm hoạt động ước tính trên 700 dặm (gần 1.130km).

Ford cũng thông báo hủy kế hoạch sản xuất xe tải thương mại chạy điện mới tại châu Âu và Bắc Mỹ, thay thế bằng các mẫu chạy xăng và hybrid được sản xuất tại nhà máy lắp ráp ở Ohio từ năm 2029.

Trong đợt này hãng sẽ chuyển đổi công năng cơ sở tại Tennessee, đổi tên Trung tâm Xe điện Tennessee thành Nhà máy Xe tải Tennessee, để sản xuất xe tải chạy xăng giá rẻ mới từ năm 2029 thay vì xe điện.

Ford cho biết hãng cũng ra mắt mảng kinh doanh lưu trữ năng lượng bằng pin, chuyển đổi một nhà máy ở bang Kentucky sang sản xuất thiết bị phục vụ cho các trung tâm dữ liệu và các công ty điện lực.

Đối với mảng kinh doanh này, Ford dự kiến đầu tư khoảng 2 tỷ USD trong vòng hai năm và đặt mục tiêu đạt công suất 20 gigawatt-giờ mỗi năm vào cuối năm 2027, đủ để trở thành một doanh nghiệp lớn trong thị trường đang phát triển nhanh chóng./.

