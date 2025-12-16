Xã hội
Giáo dục Y tế Pháp luật Giao thông Người Việt bốn phương

Cô giáo tận tụy chăm sóc, dạy dỗ học sinh người Mông trên đỉnh non cao

Gắn bó đã nhiều năm, cô Nguyễn Thanh Thùy hiểu rõ những thiệt thòi của các em và cô không chỉ dạy chữ mà còn tận tâm đồng hành, chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho học trò.

Theo dõi VietnamPlus

Gắn bó 16 năm công tác với học sinh người Mông vùng cao, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng cô giáo Nguyễn Thanh Thùy, giáo viên Trường Mầm non Hồng Ca, xã Hưng Khánh, tỉnh Lào Cai luôn tận tụy chăm sóc, dạy dỗ học sinh.

Gắn bó đã nhiều năm, cô Nguyễn Thanh Thùy hiểu rõ những thiệt thòi của các em và cô không chỉ dạy chữ mà còn tận tâm đồng hành, chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho học trò./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Cô giáo #Học sinh #Vùng cao Lào Cai