Quy định mới về lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn của giáo viên

Chính phủ ban hành Nghị định số 311/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 71/2020/NĐ-CP nhằm bảo đảm hoàn thành mục tiêu chuẩn hóa về trình độ được đào tạo của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở theo tinh thần của Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 71/2020/NĐ-CP nhằm hoàn thiện quy định về lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên theo quy định tại khoản 2 Điều 72 Luật Giáo dục 2019.

Bảo đảm các quy định phù hợp với thực tiễn, đồng bộ và thống nhất với các quy định của pháp luật có liên quan, tạo hành lang pháp lý để các địa phương tổ chức triển khai thực hiện thuận lợi, đồng thời, bảo đảm quyền lợi của đội ngũ nhà giáo mầm non, tiểu học, trung học cơ sở khi tham gia đào tạo nâng trình độ chuẩn.

Giáo viên mầm non dạy các kỹ năng cho trẻ. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)

Nghị định số 311/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 7 Nghị định số 71/2020/NĐ-CP về phương thức thực hiện đào tạo nâng trình độ chuẩn của giáo viên theo hướng tập trung vào giao nhiệm vụ/đặt hàng; bỏ phương thức đấu thầu và bổ sung thêm quy định giáo viên được chủ động đăng ký dự tuyển đối với các ngành hoặc chuyên ngành không đủ điều kiện mở lớp đào tạo.

Cụ thể, theo Điều 7 - Phương thức thực hiện đào tạo nâng trình độ chuẩn của giáo viên, địa phương giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng cơ sở đào tạo thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên theo kế hoạch được phê duyệt. Việc giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng đào tạo nâng trình độ chuẩn của giáo viên thực hiện theo quy định hiện hành về giao nhiệm vụ, đặt hàng sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.

Đối với các ngành hoặc chuyên ngành không đủ điều kiện mở lớp đào tạo theo phương thức quy định, giáo viên chủ động đăng ký dự tuyển với cơ sở đào tạo công lập theo quy chế tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Về kế hoạch thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên, Nghị định số 311/2025/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung theo hướng đơn giản hóa quy trình; quy định cụ thể, rõ ràng hơn về chủ thể xây dựng và nhận kế hoạch, căn cứ xây dựng, thời hạn ban hành, phương thức gửi kế hoạch đối với 2 loại kế hoạch: 5 năm (2026-2030) và hằng năm.

Về kinh phí thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên (Điều 9), Nghị định số 311/2025/NĐ-CP đã bổ sung trách nhiệm lập dự toán kinh phí của cơ sở giáo dục và quy định thanh toán kinh phí đào tạo cho những giáo viên đã tự đi học các ngành hoặc chuyên ngành không đủ điều kiện mở lớp đào tạo sau khi được cấp bằng.

Ngoài ra, Nghị định còn sửa đổi, bổ sung quyền của giáo viên tham gia đào tạo nâng trình độ chuẩn để bảo đảm quyền được thanh toán học phí đào tạo nâng trình độ chuẩn; sửa đổi quy định chế độ báo cáo để bảo đảm tính logic, tuân thủ quy định của Chính phủ tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/1/2019 quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước./.

