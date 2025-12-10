Xuất khẩu ghẹ của Việt Nam bứt phá ngoạn mục trong năm 2025

Tình hình xuất khẩu ghẹ của Việt Nam đang phục hồi tích cực trong năm 2025, dù còn phân hóa giữa các thị trường và chịu sức ép cạnh tranh ngày càng lớn.

Từ năm 2023 trở lại đây kim ngạch xuất khẩu nhóm sản phẩm này của Việt Nam ngày càng tăng cho thấy cơ hội mở rộng đáng kể.

Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 10 tháng của năm 2025 đạt 71 triệu USD, tăng 10% so với cùng kỳ 2024.

Trong số các thị trường, Mỹ vẫn là thị trường áp đảo, chiếm đến gần 82% tổng kim ngạch ghẹ xuất khẩu của Việt Nam, đạt gần 58 triệu USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước.

Đây là tín hiệu tích cực cho thấy sức mua ổn định đối với các sản phẩm ghẹ đã qua chế biến và đông lạnh - phân khúc Việt Nam có thế mạnh./.