11 tháng năm 2025: 8 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD

11 tháng năm 2025, có 8 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 70,3% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong đó, xuất khẩu điện tử, máy tính và linh kiện đạt kim ngạch 96,917 tỷ USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác đạt 53,358 tỷ USD; điện thoại các loại và linh kiện đạt 52,658 tỷ USD; hàng dệt, may đạt 35,913 tỷ USD…
11 tháng năm 2025: Kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa tăng 17,2%
11 tháng năm 2025, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 839,75 tỷ USD, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 16,1%; nhập khẩu tăng 18,4%.