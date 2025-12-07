Multimedia

11 tháng năm 2025: 8 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD

11 tháng năm 2025, có 8 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 70,3% tổng kim ngạch xuất khẩu, trong đó, xuất khẩu điện tử, máy tính và linh kiện đạt kim ngạch 96,917 tỷ USD...

vna-potal-11-thang-nam-2025-8-mat-hang-xuat-khau-tren-10-ty-usd-8455554.jpg

11 tháng năm 2025, có 8 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 70,3% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong đó, xuất khẩu điện tử, máy tính và linh kiện đạt kim ngạch 96,917 tỷ USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác đạt 53,358 tỷ USD; điện thoại các loại và linh kiện đạt 52,658 tỷ USD; hàng dệt, may đạt 35,913 tỷ USD…

(TTXVN/Vietnam+)
#xuất khẩu #điện tử #máy tính #dệt may #kim ngạch
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước; trong số đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm.

Giá xăng E5 RON 92 ở mức 19.800 đồng một lít

Giá xăng E5 RON 92 ở mức 19.800 đồng một lít

Giá bán lẻ đối với xăng E5 RON 92 không cao hơn là 19.822 đồng/lít, (tăng 534 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III là 638 đồng/lít; giá xăng RON 95-III là 20.460 đồng/lít (tăng 451 đồng/lít).

Danh sách chính thức 23 cầu thủ tham dự SEA Games 33

Danh sách chính thức 23 cầu thủ tham dự SEA Games 33

HLV trưởng Kim Sang Sik đã chính thức chốt danh sách 23 cầu thủ đội tuyển bóng đá nam U22 Việt Nam tham dự SEA Games 33 sau khi đánh giá phong độ và mức độ đáp ứng chiến thuật của từng cầu thủ. 