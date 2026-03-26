9 gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng 2025

Trần Minh Hoàng, Nguyễn Lương Thái Duy, Phương Mỹ Chi, Nguyễn Đức Phúc là 4 trong số 9 gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2025.

Tối 25/3, tại Thủ đô Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025.

Danh sách 9 gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2025 gồm: Trần Minh Hoàng, lĩnh vực học tập; Nguyễn Lương Thái Duy, lĩnh vực học tập; Nguyễn Phạm Nhất Thiên Minh, lĩnh vực nghiên cứu khoa học; Lê Thị Hồng, lĩnh vực kinh doanh-khởi nghiệp; Nguyễn Văn Thành, lĩnh vực quốc phòng; Nguyễn Hữu Dũng, lĩnh vực an ninh trật tự; Nguyễn Thị Hương, lĩnh vực thể dục thể thao; Phương Mỹ Chi, lĩnh vực văn hóa nghệ thuật; Nguyễn Đức Phúc, lĩnh vực văn hóa nghệ thuật./.

(TTXVN/Vietnam+)
