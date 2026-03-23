“Soi” thành tích "khủng" của các gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vừa chính thức công bố 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025. Đây là những gương mặt trẻ xuất sắc nhất trong năm 2025 trên nhiều lĩnh vực, được lựa chọn từ 145 đề cử của các đơn vị trên cả nước.

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu lĩnh vực học tập năm nay xướng tên em Lê Kiến Thành, hiện là sinh viên ngành Khoa học máy tính chương trình tiên tiến, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Lê Kiến Thành, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: BTC)

Trong năm 2025, Kiến Thành đã có những thành tích xuất sắc khi còn là học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Gia Lai: Huy chương Vàng Olympic Tin học quốc tế (IOI) năm 2025, huy chương Bạc APIO năm 2025, giải Nhất kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia năm học 2023–2024; huy chương Vàng ICPC Quốc gia và khu vực năm 2024; Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2025.

Lĩnh vực nghiên cứu khoa học vinh danh hai nhà khoa học trẻ là Tiến sỹ Phạm Anh Tuấn (nghiên cứu viên, Đại học Công nghệ Hoàng gia KTH, Thụy Điển) và Tiến sỹ Đặng Thị Lệ Hằng (Phó trưởng phòng Công nghệ vật liệu y sinh, Viện Công nghệ tiên tiến, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam). Đây cũng là lĩnh vực duy nhất có hai cá nhân được vinh danh.

Tiến sỹ Phạm Anh Tuấn. (Ảnh: BTC)

Tiến sỹ Phạm Anh Tuấn là nhà khoa học trẻ trong lĩnh vực năng lượng, môi trường và cơ sở hạ tầng, với 50 công bố khoa học quốc tế trên tạp chí thuộc nhóm Q1, Q2. Anh thuộc nhóm 2% nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới; là thành viên Ban Biên tập tạp chí quốc tế Geosynthetics International (Q1); là người phản biện xuất sắc cho hơn 30 tạp chí quốc tế. Tiến sỹ Phạm Anh Tuấn từng nhận Giải thưởng Quả Cầu Vàng 2025; Giải thưởng quốc tế Rising Star in Geotechnical Engineering; sáng lập GREENX Lab.

Tiến sỹ Đặng Thị Lệ Hằng. (Ảnh: BTC)

Tiến sỹ Đặng Thị Lệ Hằng là tác giả chính của 46 công bố khoa học về lĩnh vực vật liệu y sinh, trong đó có 24 công trình thuộc Q1, 18 công trình thuộc Q2; sở hữu 3 bằng độc quyền sáng chế quốc gia, chủ nhiệm đề tài cấp Bộ. Năm 2025, chị cũng giành Giải thưởng Quả Cầu Vàng và đạt danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, Tuổi trẻ sáng tạo.

Gương mặt trẻ tiêu biểu lĩnh vực lao động sản xuất thuộc về anh Nguyễn Chí Đông, Phó Trưởng phòng Giải pháp Quản trị dữ liệu, Trung tâm Công nghệ thông tin, Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel).

Anh Nguyễn Chí Đông. (Ảnh: BTC)

Anh Nguyễn Chí Đông đã chủ trì phát triển nền tảng dữ liệu lớn, học máy và hệ thống số liệu thông minh GenBI, làm lợi hàng chục tỷ đồng và tiết kiệm chi phí mua sản phẩm ngoại cho Viettel và nhiều khách hàng. Cụ thể như nền tảng Dữ liệu lớn (VLP) mang lại doanh thu 260 tỷ đồng, giúp tiết kiệm khoảng 9,2 triệu USD chi phí nếu phải mua sản phẩm từ nước ngoài. Anh từng đoạt 11 giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế; sở hữu 3 chứng chỉ chuyên môn quốc tế (Hoa Kỳ) về quản trị dữ liệu và điện toán đám mây.

Phạm Chí Nhu, CEO Coolmate. (Ảnh: BTC)

Lĩnh vực kinh doanh khởi nghiệp, Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 xướng tên Phạm Chí Nhu, CEO Coolmate. Năm 2025, Phạm Chí Nhu đưa Coolmate lên nền tảng bán lẻ trực tuyến Amazon tại Hoa Kỳ. Trong 6 tháng đầu năm, Coolmate đạt mức tăng trưởng 593% tại thị trường Mỹ… Dòng sản phẩm tất Yoga và Pilates chống trượt vươn lên vị trí số một trong ngành hàng, được gắn nhãn “Amazon’s Choice” và Best Selling Item.

Với doanh thu năm 2025 đạt gần 1.000 tỷ đồng, anh Nhu đã đưa Coolmate trở thành một trong những doanh nghiệp khởi nghiệp tăng trưởng nhanh trong lĩnh vực thời trang tại Việt Nam. Bên cạnh đó, anh còn triển khai nhiều hoạt động xã hội với quỹ Care & Share.

Anh Đoàn Văn Chí. (Ảnh: BTC)

Anh Đoàn Văn Chí, Đoàn trưởng Đoàn An ninh 1, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam được vinh danh ở lĩnh vực quốc phòng. Anh đã chủ động tham mưu, đề xuất xác minh, điều tra xử lý hơn 80 vụ việc có liên quan đến an ninh quốc gia, an ninh quân đội. Đặc biệt, anh trực tiếp đấu tranh thành công một chuyên án gián điệp, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, góp phần thực hiện bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa”. Với nhiều thành tích xuất sắc, anh Đoàn Văn Chí đã đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua nhiều năm liên tiếp.

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu lĩnh vực an ninh trật tự là Trần Quốc Khánh. (Ảnh: BTC)

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu lĩnh vực an ninh trật tự là Trần Quốc Khánh, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ. Anh đã tích cực tham mưu xây dựng và triển khai công tác đấu tranh phòng ngừa và xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật kinh tế, môi trường...

Nổi bật có thể kể đến như chuyên án “424G” đấu tranh với hành vi làm giả tài liệu, đưa hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại Phú Thọ và nhiều tỉnh thành phố trên cả nước; phát hiện khởi tố 2 vụ án sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả; vụ án vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên xảy ra tại xã Kim Bôi, tỉnh Phú Thọ. Năm 2025, anh được tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ.

Cầu thủ Nguyễn Đình Bắc. (Ảnh: BTC)

Lĩnh vực thể thao vinh danh cầu thủ Nguyễn Đình Bắc, Câu lạc bộ Công an Hà Nội, thành viên Đội tuyển bóng đá Quốc gia Việt Nam. Năm 2025, Đình Bắc là gương mặt xuất sắc của làng thể thao Việt Nam khi cùng đồng đội giành huy chương Vàng Bóng đá nam SEA Games 33; vô địch giải bóng đá U23 ASEAN; cùng Câu lạc bộ Công an Hà Nội giành ngôi vô địch Cúp Quốc gia và Siêu cúp Quốc gia. Cá nhân Đình Bắc nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải Vô địch bóng đá U23 ASEAN; Quả bóng Bạc Việt Nam; danh hiệu Cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất năm 2025.

Lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 là Nguyễn Thị Hòa (Hòa Minzy). Năm 2025 có thể coi là năm “bùng nổ” của nữ ca sỹ với hàng loạt hoạt động sôi nổi ngay từ đầu năm.

Ca sỹ Hòa Minzy. (Ảnh: NVCC)

Cô ghi dấu ấn với hành trình đưa văn hóa dân gian, nghệ thuật truyền thống, truyền thống cách mạng đến gần với giới trẻ qua MV “Bắc Bling” - MV cán mốc 200 triệu lượt xem nhanh nhất lịch sử Vpop. Hòa Minzy cũng là ca sỹ Việt duy nhất có 2 MV lọt tốp 1 thế giới trong năm, “bội thu” Giải thưởng Làn sóng xanh với 7 hạng mục (nữ ca sỹ của năm, ca khúc của năm, MV của năm…

Bên cạnh đó, Hòa Minzy còn tích cực thực hiện nhiều dự án thiện nguyện, hướng tới cộng đồng. Năm 2025, cô nhận danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc; giải thưởng Tình nguyện Quốc gia; giải thưởng Thanh niên sống đẹp.

Trưởng bản Háng Pu Xi Mùa A Thi. (Ảnh: BTC)

Mùa A Thi, Trưởng bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên được vinh danh ở lĩnh vực hoạt động xã hội. Năm 2025, trong vai trò trưởng bản, anh đã chủ động cảnh báo người dân, yêu cầu sơ tán khẩn cấp 21 hộ với khoảng 90 nhân khẩu đến nơi an toàn, tránh được thảm họa lũ quét. Anh cũng tích cực vận động bà con thực hiện nếp sống văn minh, đoàn kết phát triển kinh tế, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Anh được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, giải thưởng “Thanh niên sống đẹp”.

Giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” là phần thưởng cao quý của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, nhằm tôn vinh những điển hình thanh niên tiêu biểu, không quá 35 tuổi, có thành tích nổi trội, xuất sắc, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng về sự nỗ lực, phấn đấu vươn lên, cống hiến cho cộng đồng, đất nước.

Qua đó, giải thưởng tạo động lực phát triển tài năng trẻ và thúc đẩy phong trào thi đua học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, lao động, sáng tạo… trong thanh, thiếu nhi; củng cố và phát triển tổ chức Đoàn, Hội, Đội đồng thời thu hút sự quan tâm của các cấp, các ngành và của toàn xã hội đối với sự nghiệp giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ./.

