Bộ Y tế yêu cầu đảm bảo cung ứng thuốc phục vụ khám chữa bệnh

Ngày 23/3, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) thông tin đã có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; các cơ sở sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc về việc đảm bảo nguồn cung thuốc phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân trong bối cảnh tình hình xung đột quốc tế có diễn biến phức tạp.

Nhằm chủ động đảm bảo nguồn cung thuốc phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân trong bối cảnh tình hình xung đột quốc tế có diễn biến phức tạp, đặc biệt là căng thẳng tại Trung Đông, có nguy cơ ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng thuốc, nguyên liệu làm thuốc và hoạt động vận chuyển, thương mại quốc tế, Cục Quản lý Dược đề nghị các đơn vị khẩn trương chủ động rà soát tình hình tồn trữ thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại đơn vị.

Đặc biệt, các đơn vị cần đánh giá khả năng cung ứng của các nhà cung cấp và xây dựng phương án dự trữ phù hợp, đặc biệt đối với các thuốc thiết yếu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị, nhằm đảm bảo nguồn cung thuốc ổn định, không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân

Các cơ sở sản xuất thuốc, cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu thuốc chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, nhập khẩu và dự trữ thuốc, nguyên liệu làm thuốc; chủ động các phương án bảo đảm nguồn cung thuốc trong trường hợp có biến động về thị trường và chuỗi cung ứng.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường theo dõi, nắm bắt tình hình cung ứng thuốc trên địa bàn; kịp thời tổng hợp các khó khăn, vướng mắc liên quan đến nguồn cung thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại các cơ sở trên địa bàn.

Cục Quản lý Dược lưu ý trường hợp phát sinh nguy cơ thiếu thuốc hoặc khó khăn về nguồn cung đối với thuốc, nguyên liệu làm thuốc, đề nghị các đơn vị tổng hợp, báo cáo cụ thể về Cục Quản lý Dược để kịp thời xem xét, tổng hợp, báo cáo Bộ Y tế chỉ đạo./.

