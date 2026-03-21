30 triệu sổ sức khỏe trên ứng dụng VNeID: Đảm bảo phải thực chất, thiết thực

Hiện nay, toàn ngành y tế đang bước vào giai đoạn tăng tốc để tiến hành chuyển đổi số. Trong công tác khám chữa bệnh, bệnh án điện tử được xem là một "trụ cột" then chốt, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tiết kiệm nguồn lực và hướng tới sự hài lòng của người dân.

Sổ sức khỏe điện tử tích hợp thực hiện ở 34/34 tỉnh

Theo thống kê của Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia, việc triển khai Sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng VNeID đã được thực hiện tại 34/34 tỉnh, thành phố với khoảng 30 triệu sổ sức khỏe của người dân. Đến nay trên toàn quốc có khoảng 1.200 bệnh viện/1.650 cơ sở triển khai bệnh án điện tử.

Trong các bệnh viện, Bệnh viện Bạch Mai trở thành đơn vị y tế đầu tiên của Bộ Y tế triển khai bệnh án điện tử toàn trình từ tháng 11/2024, mang lại lợi ích cho cả thầy thuốc, nhân viên y tế và người bệnh.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức cho hay, theo chỉ đạo của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, hướng tới mục tiêu mỗi người dân được khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần mỗi năm và dữ liệu khám sức khỏe định kỳ cần được cập nhật, hiển thị trên Sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng VNeID.

Việc kết nối, liên thông dữ liệu kiểm tra sức khỏe định kỳ được kỳ vọng sẽ góp phần từng bước hình thành kho dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh của ngành y tế, phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, đồng thời hỗ trợ công tác quản lý, điều hành và hoạch định chính sách, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong lĩnh vực y tế.

Việc triển khai sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng VNeID cũng là chủ trương của ngành y tế nhằm hưởng hứng Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về “Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia” đóng vai trò hết sức quan trọng đối với mọi lĩnh vực, trong đó có ngành Y tế.

Người dân làm thủ tục khám chữa bệnh. (Ảnh: T.G/Vietnam+)

Việc triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW đối với ngành Y tế được kỳ vọng sẽ tạo ra những chuyển biến tích cực, toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân và thúc đẩy nhanh tiến trình xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế, xây dựng hệ thống y tế hiện đại, hiệu quả, thân thiện và ngày càng phục vụ người dân tốt hơn.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức, trong quản lý hồ sơ sức khỏe người dân, y tế cơ sở đóng vai trò quan trọng, bao gồm cả y tế dự phòng, kiểm tra sức khỏe định kỳ và quản lý sức khỏe cộng đồng trên địa bàn. Hiện nay, mỗi địa phương đang triển khai nhiều chương trình quản lý sức khỏe khác nhau, do đó cần có hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin thống nhất để quản lý dữ liệu hiệu quả.

Bộ Y tế đề nghị các đơn vị xác định triển khai chuyển đổi số, hồ sơ bệnh án điện tử là nhiệm vụ trọng tâm, huy động sự tham gia đầy đủ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, trong đó cấp ủy đảng, lãnh đạo, đặc biệt là người đứng đầu phải giữ vai trò quyết định.

Phải đảm bảo thực chất, mang lại lợi ích thiết thực

Trong thời gian qua, để tạo đột phá về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong thời gian tiếp theo, ngành Y tế tiếp tục phát huy tinh thần quyết tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra.

Các cơ sở y tế tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tập trung các nguồn lực triển khai các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra; ưu tiên chuyển đổi số trong toàn ngành tập trung vào 3 lĩnh vực: Khám chữa bệnh thông minh, chăm sóc sức khỏe thông minh và quản trị thông minh. Đồng thời, các cơ sở y tế hướng đến 2 nhóm hoạt động là chuyển đổi số để giảm sự phiền hà, chờ đợi của người dân và xây dựng y tế thông minh để tạo thêm tiện ích, tăng sự hài lòng của người dân.

Theo Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia, hiện nay dữ liệu triển khai Sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng VneID chủ yếu được hình thành từ dữ liệu khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, trong khi dữ liệu kiểm tra sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc vẫn chưa được kết nối, liên thông đầy đủ.

Bộ Y tế nhấn mạnh việc ưu tiên nguồn lực, khẩn trương triển khai hồ sơ bệnh án điện tử. (Ảnh: T.G/Vietnam+)

Về đề xuất phương án tổ chức thực hiện kết nối, liên thông dữ liệu kiểm tra sức khỏe định kỳ và lập Sổ sức khỏe điện tử cho người dân, Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia đề xuất các phương án kết nối dữ liệu kiểm tra sức khỏe định kỳ từ các cơ sở y tế, trạm y tế và các đợt kiểm tra sức khỏe lưu động tại cơ quan, trường học, doanh nghiệp… nhằm cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu khám sức khỏe của Bộ Y tế và đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để hiển thị trên ứng dụng VNeID.

Nhiều ý kiến đưa ra về các phương án kết nối dữ liệu. Đó là việc kết nối thông qua hệ thống tiếp nhận dữ liệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam có thể giúp triển khai sớm, do hạ tầng kỹ thuật và hệ thống dữ liệu đã được đầu tư và vận hành ổn định, đồng thời các cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước đã quen với việc gửi dữ liệu qua cổng này.

Các đơn vị hiện nay đang tập trung triển khai, đẩy mạnh các nội dung về nhiệm vụ, giải pháp và đề xuất để đẩy mạnh việc triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên toàn quốc; việc công bố dữ liệu và hướng dẫn kết nối, khai thác, sử dụng dữ liệu Sổ sức khoẻ điện tử tích hợp trên VNeID thay thế sổ giấy trong giải quyết thủ tục hành chính có liên quan của các cơ quan, đơn vị.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức khẳng định ý nghĩa của việc hoàn thành triển khai, vận hành hiệu quả hồ sơ bệnh án điện tử để kết nối đồng bộ, quản lý dữ liệu sức khỏe người dân theo vòng đời tại tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên toàn quốc theo tinh thần của Nghị quyết của Bộ Chính trị và các văn bản, chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ có liên quan. Triển khai hồ sơ bệnh án điện tử phải đảm bảo thực chất, mang lại lợi ích thiết thực cho người bệnh, cơ sở y tế nhưng thật sự an toàn bảo mật thông tin.

Cùng đó, bên cạnh đôn đốc các cơ sở y tế hoàn thiện hồ sơ bệnh án điện tử, sử dụng đồng bộ hiệu quả, các đơn vị chức năng của Bộ Y tế chủ động tổ chức các chương trình kiểm tra, đánh giá cũng như hướng dẫn việc triển khai bệnh án điện tử tại các Bệnh viện, địa phương trong năm 2026./.

Hồ sơ bệnh án là tập hợp dữ liệu bao gồm: thông tin cá nhân, kết quả khám bệnh, kết quả cận lâm sàng, kết quả thăm dò chức năng, quá trình chẩn đoán, điều trị, chăm sóc và các thông tin liên quan khác trong quá trình chữa bệnh của người bệnh tại cơ sở khám, chữa bệnh. Việc lập và cập nhật hồ sơ bệnh án điện tử tại các cơ sở khám, chữa bệnh phải bảo đảm đầy đủ thông tin theo quy định tại Chương X Thông tư 32/2023/TT-BYT của Bộ Y tế, quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023.

Sử dụng dữ liệu Sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên VNeID thay thế sổ giấy Quyết định là bước tiến trong cải cách hành chính, liên thông dữ liệu, cho phép khai thác, sử dụng dữ liệu Sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng VNeID để thay thế các giấy tờ y tế tương đương.