Thành phố Hồ Chí Minh: Bệnh viện Nhi đồng 1 thành công ghép thận trẻ em đầu tiên

Ngày 20/3, Bệnh viện Nhi đồng 1 (Thành phố Hồ Chí Minh) thông tin, đơn vị vừa thực hiện thành công ca ghép thận trẻ em đầu tiên. Thành công của ca ghép thận đầu tiên giúp Bệnh viện Nhi đồng 1 trở thành một trong những cơ sở y tế làm chủ kỹ thuật ghép thận cho trẻ em, mở ra cơ hội hồi sinh cho bệnh nhi mắc bệnh lý thận nặng, suy thận mạn.

Bệnh nhi được ghép thận là bé trai T.K.P (14 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) và người hiến thận là chị N.T.P.V (39 tuổi, mẹ ruột của bé). Trước đó, từ tháng 6/2025, bé trai bị phù mặt, bầm da rải rác, đi khám tại Bệnh viện Nhi đồng 1 được chẩn đoán mắc bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối không rõ nguyên nhân.

Lãnh đạo Bệnh viện Nhi đồng 1, ê-kíp ghép tạng và bệnh nhi, gia đình bệnh nhi chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Em được đặt catheter tĩnh mạch cổ chạy thận nhân tạo cấp cứu, sau đó được phẫu thuật đặt catheter lọc màng bụng vào tháng 10/2025 và tiến hành lọc màng bụng chu kỳ cho tới nay.

Mẹ bệnh nhi đã tình nguyện hiến một quả thận để cứu con. Sau quá trình thăm khám sàng lọc kỹ lưỡng, các bác sỹ xác định người mẹ và bệnh nhi đủ điều kiện sức khỏe để thực hiện phẫu thuật hiến, ghép thận.

Ngày 5/3, êkíp y bác sỹ gồm nhiều chuyên khoa của Bệnh viện Nhi đồng 1 cùng sự hỗ trợ chuyên môn từ Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Bác sỹ Thái Minh Sâm (Bệnh viện Chợ Rẫy) đã tiến hành ca phẫu thuật ghép tạng.

Trong hơn 6 giờ, quá trình lấy thận từ người hiến và ghép thận cho người nhận đã hoàn tất. Sau phẫu thuật, cả người hiến và người nhận đều được chăm sóc hậu phẫu nghiêm ngặt. 11 ngày sau ghép, chức năng thận ghép của bệnh nhi ổn định và được xuất viện vào ngày 16/3.

Tiến sỹ, bác sỹ Ngô Ngọc Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, thành công của ca ghép thận đầu tiên tại Bệnh viện Nhi đồng 1 đã mở ra cơ hội hồi sinh cho những bệnh nhi mắc bệnh lý thận nặng, giúp các em trở lại cuộc sống sinh hoạt và học tập bình thường.

Hiện Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh đang điều trị lọc máu cho 31 bệnh nhi suy thận mạn giai đoạn cuối. Với việc thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên, trong thời gian tới Bệnh viện Nhi đồng 1 sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc ghép thận và tiến tới trở thành đơn vị ghép thận cho trẻ em từ người cho chết não.

Như vậy, đến nay, tại Thành phố Hồ Chí Minh có 9 cơ sở y tế làm chủ kỹ thuật ghép tạng, gồm: Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Quân y 175, Bệnh viện Nhi đồng 2, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á và Bệnh viện Nhi đồng 1./.

