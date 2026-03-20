2 người ở Đà Nẵng nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn món cá ủ chua

Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) chiều 20/3 đã có văn bản gửi Sở Y tế thành phố Đà Nẵng về việc ghi nhận 2 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cá ủ chua tại xã Phước Năng.

Theo đó, Cục An toàn Thực phẩm cho biết đã nhận được thông tin trên địa bàn Thôn 3, xã Phước Năng (thành phố Đà Nẵng) ghi nhận thêm 2 trường hợp nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm sau ăn món cá ủ chua lần lượt vào ngày 18/3/2026 và ngày 20/3/2026 và đang được điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Phước Sơn.

Trước tình hình trên, Cục An toàn Thực phẩm đề nghị Sở Y tế thành phố Đà Nẵng chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai một số nội dung, chỉ đạo cơ sở khám, chữa bệnh có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho bệnh nhân ngộ độc thực phẩm không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng. Trong trường hợp cần thiết cần kết nối hội chẩn liên viện, bệnh viện tuyến trên để nhận được sự hỗ trợ kịp thời.

Các đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện các hoạt động tuyên truyền, giáo dục kiến thức an toàn thực phẩm và biện pháp phòng chống ngộ độc thực phẩm do ăn cá ủ chua cho cán bộ y tế và cho cộng đồng.

Bộ Y tế cũng yêu cầu thực hiện tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân; điều tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có).

Các đơn vị chức năng theo dõi, cập nhật diễn biến tình hình các vụ ngộ độc thực phẩm do độc tố Botulinum đang xảy ra trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và gửi báo cáo chi tiết về Cục An toàn Thực phẩm theo quy định./.

