Đà Nẵng: Tích cực điều trị các nạn nhân nghi ngộ độc do ăn cá ủ chua

Bác sỹ chuyên khoa II Trần Long Quân, Trưởng Khoa Nhi Cấp cứu-Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng, cho biết đơn vị đang tích cực điều trị cho hai bệnh nhi ngộ độc thực phẩm do độc tố Botulinum sau khi ăn cá ủ chua.

Theo bác sỹ Trần Long Quân, các bệnh nhi được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng rối loạn tri giác, tổn thương thần kinh sọ và liệt tứ chi.

Qua thăm khám và khai thác thông tin dịch tễ, các bác sỹ nhận định đây là trường hợp ngộ độc thực phẩm do độc tố Botulinum - một trong những bệnh lý nặng trong hồi sức cấp cứu. Các bệnh nhân đã được điều trị tích cực bằng thở máy, hồi sức và hỗ trợ các chức năng sống.

Hiện tình trạng sức khỏe của các bệnh nhi đã ổn định và đang tiếp tục được theo dõi, chăm sóc tích cực để sớm hồi phục.

Trước đó, ngày 9/3, Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam (thành phố Đà Nẵng) tiếp nhận chùm ca bệnh nghi ngộ độc thực phẩm do độc tố Botulinum sau khi ăn cá ủ chua.

Ba bệnh nhi là thành viên trong cùng một gia đình ở thôn 8, xã Phước Năng, thành phố Đà Nẵng gồm: H.N.T (15 tuổi), H.Q.B (11 tuổi) và H.Q.N (7 tuổi).

Theo thông tin ban đầu, sáng 7/3, sáu người trong gia đình cùng ăn món cá ủ chua. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, ba trẻ bắt đầu xuất hiện các triệu chứng như, đau bụng, nôn và mệt nhiều.

Sáng 8/3, các bệnh nhi được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Phước Sơn cấp cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam tiếp tục điều trị.

Trong số này, bệnh nhân H.N.T có tình trạng nặng nhất. Khi nhập viện, bệnh nhân hôn mê, khó thở, đồng tử giãn và suy hô hấp nặng. Các bác sỹ đã đặt nội khí quản, cho thở máy và tiến hành hồi sức tích cực.

Sau khi hội chẩn với các chuyên gia của Bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh), bệnh nhân được chỉ định thay huyết tương và tiếp tục theo dõi điều trị. Hiện tình trạng bệnh nhân đã dần ổn định.

Hai bệnh nhân còn lại xuất hiện các biểu hiện như, đau bụng, buồn nôn, yếu cơ và khó thở; trong đó có một trường hợp phải thở máy do suy hô hấp. Sau khi tình trạng ổn định, hai bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng để tiếp tục điều trị.

Theo nhận định của các bác sỹ, cả ba trường hợp đều nghi ngộ độc thực phẩm do độc tố Botulinum - loại độc tố nguy hiểm có thể gây liệt cơ và suy hô hấp nếu không được phát hiện, xử trí kịp thời.

Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam đã báo cáo vụ việc đến Sở Y tế thành phố Đà Nẵng và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm để theo dõi, chỉ đạo xử lý.

Ngành Y tế cũng khuyến cáo người dân thận trọng khi sử dụng các loại thực phẩm lên men, ủ chua hoặc bảo quản không đúng cách nhằm phòng tránh nguy cơ ngộ độc thực phẩm./.

Đà Nẵng: Ba trẻ nhập viện nghi ngộ độc Botulinum sau khi ăn cá ủ chua Sau bữa ăn có món cá ủ chua, ba trẻ trong một gia đình tại xã Phước Năng xuất hiện các triệu chứng đau bụng, nôn mửa và mệt phải nhập viện cấp cứu, trong đó có 1 trường hợp suy hô hấp phải thở máy.