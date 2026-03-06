Thành phố Hồ Chí Minh: 18 người nhập viện nghi ngộ độc khí clo

Ngày 6/3, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu (phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh), đơn vị vừa tiếp nhận và điều trị 18 trường hợp nhập viện với các triệu chứng nghi ngộ độc khí clo.

Thông tin ban đầu, các nạn nhân đã tiếp xúc với khí clo trong quá trình làm việc, vui chơi tại cơ sở dịch vụ trên địa bàn phường Phước Thắng.

Sau khi tiếp xúc, nhiều người xuất hiện các biểu hiện như khó thở, ho, tức ngực và cảm giác khó chịu ở đường hô hấp.

Ngay khi phát hiện sự việc, những người xung quanh đã nhanh chóng đưa các nạn nhân ra khu vực thoáng khí, tổ chức đưa đến Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu để được kiểm tra và điều trị kịp thời.

Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các y, bác sỹ đã thăm khám, theo dõi tình trạng hô hấp, truyền dịch và áp dụng các biện pháp điều trị cần thiết nhằm ổn định sức khỏe cho người bệnh. Nhờ được cấp cứu và xử lý kịp thời, phần lớn các trường hợp đều có diễn biến tích cực.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, trong tổng số 18 bệnh nhân nhập viện, có 5 trường hợp chỉ bị ảnh hưởng nhẹ, sức khỏe ổn định và được cho xuất viện; 11 trường hợp khác hồi phục tốt, dự kiến sẽ được xuất viện sau khi hoàn tất truyền dịch và theo dõi thêm.

Hai trường hợp còn lại hiện sức khỏe đã ổn định, tỉnh táo và đang tiếp tục được theo dõi tại Khoa Nhi và Khoa Hồi sức - Tích cực - Chống độc.

Theo các bác sỹ, khí clo là một loại hóa chất thường được sử dụng trong xử lý nước, đặc biệt là khử trùng nước hồ bơi.

Tuy nhiên, nếu bị rò rỉ hoặc tiếp xúc ở nồng độ cao, khí này có thể gây kích ứng mạnh đường hô hấp, dẫn đến các triệu chứng như ho, khó thở, đau rát cổ họng, thậm chí gây nguy hiểm nếu không được xử lý kịp thời. Vì vậy, các cơ sở sử dụng hóa chất cần tuân thủ nghiêm ngặt quy trình bảo quản, vận hành và đảm bảo an toàn lao động.

Liên quan đến sự cố, Công an phường Phước Thắng đang phối hợp với các đơn vị chức năng rà soát, kiểm tra khu vực xảy ra vụ việc để xác định nguyên nhân cụ thể.

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định khả năng cao sự cố xuất phát từ việc rò rỉ khí clo được sử dụng trong quá trình làm sạch nước hồ bơi tại cơ sở dịch vụ này./.

