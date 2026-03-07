Công an Hà Nội điều tra tài xế tông liên hoàn tại phố Nguyễn Chánh

Công an Thành phố Hà Nội vào cuộc điều tra vụ tài xế say rượu tông liên hoàn làm 1 người tử vong và 2 người bị thương tại phố Nguyễn Chánh.

Trước đó, vào tối ngày 6/3, ông Nguyễn Văn Sáu (66 tuổi, trú tại phường Yên Hòa, Hà Nội) điều khiển ôtô mang biển kiểm soát 30A-536.89 lưu thông trên đường Nguyễn Chánh theo hướng Trần Duy Hưng.

Khi đến khu vực trước chung cư Nam Trung Yên, chiếc xe do ông Sáu điều khiển không làm chủ được tay lái, dẫn tới va chạm liên hoàn với 6 ôtô và 4 xe máy đang lưu thông trên đường. Hậu quả, 1 người tử vong và 2 người bị thương.

Kết quả kiểm tra cho thấy tài xế Nguyễn Văn Sáu có nồng độ cồn 0,264 mg/l khí thở tại thời điểm kiểm tra. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ tai nạn, Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc và thực hiện các biện pháp tố tụng theo quy định của pháp luật./.