Phạt gần 40 triệu đồng tài xế và cơ quan có xe biển xanh phạm luật ở Thanh Hóa

Cục Cảnh sát giao thông cho biết, sau khi nhận được chỉ đạo của lãnh đạo Cục liên quan đến phản ánh trên trang mạng xã hội Facebook OFFB về vi phạm của xe biển xanh, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 xác minh, làm rõ vụ việc.

Ngày 27/2, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 đã mời anh Dương Văn L (sinh năm 1983, trú tại xã Kim Tân, tỉnh Thanh Hóa), là người điều khiển xe ôtô biển số 36A-000.xx (nền biển màu xanh, chữ và số màu trắng) đến trụ sở Công an xã Kim Tân để làm việc.

Qua xác minh, lực lượng Cảnh sát giao thông đã xác định xe ôtô biển số 36A-000.xx thuộc một đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Thanh Hóa.

Quá trình làm việc, tài xế hoàn toàn đồng ý với hành vi vi phạm và chấp nhận chịu xử lý theo quy định của pháp luật.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực giao thông đường bộ đối với anh L về các hành vi: Điều khiển xe xếp hàng trên nóc buồng lái, quy định tại điểm a khoản 1 Điều 21 Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ; điều khiển xe có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đã hết hạn sử dụng từ 1 tháng trở lên, quy định tại điểm b khoản 6 Điều 13 Nghị định 168; không có giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của chủ xe cơ giới còn hiệu lực, quy định tại điểm c khoản 4 Điều 18 Nghị định 168.

Tổng mức tiền phạt đối với lái xe Dương Văn L là 6,2 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Bên cạnh đó, Cảnh sát giao thông cũng lập biên bản đối với chủ phương tiện là cơ quan hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa về hành vi đưa phương tiện có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đã hết hạn sử dụng từ 1 tháng trở lên tham gia giao thông, quy định tại điểm a khoản 11 Điều 32 Nghị định 168; không làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe trong trường hợp thay đổi chủ xe theo quy định, quy định tại điểm h khoản 7 Điều 32 Nghị định 168. Tổng mức tiền phạt đối với cơ quan này là 32 triệu đồng.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, mọi hành vi vi phạm sẽ không thoát khỏi sự giám sát của nhân dân và sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Cảnh sát giao thông. Người vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm minh, không có ngoại lệ.

Lực lượng Cảnh sát giao thông kêu gọi người dân tiếp tục phát hiện, cung cấp thông tin vi phạm để lực lượng chức năng kịp thời xử lý, góp phần xây dựng môi trường giao thông văn minh, an toàn./.

Phạt xe biển xanh đi vào làn khẩn cấp trên cao tốc TP Hồ Chí Minh-Trung Lương Với hành vi chạy xe ở làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương, anh Thái T P, lái xe biển xanh, bị xử phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.