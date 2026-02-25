Va chạm với ôtô tải, đầu tàu SE3 hư hỏng nặng, lùi giờ chạy hàng loạt chuyến tàu

Đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) xác nhận vụ việc một vụ tai nạn giao thông giữa tàu hỏa và ôtô tải xảy ra tại Quốc lộ 1A (đoạn qua xã Ngọc Hồi, Hà Nội) vào lúc 19h51 ngày hôm nay (25/2).

Theo đó, vào thời điểm trên, tàu SE3 do đầu máy D19E-942 kéo khi đến Km13+714, khu gian Thường Tín-Văn Điển đã va phải xe tải tại đường ngang có chắn tự động.

Tại hiện trường, tàu SE3 bị hư hỏng nặng phần đầu và dải hộ lan bị đổ. Rất may, lái tàu và hành khách không bị thương. Chiếc xe tải bẹp rúm phần đầu, thùng bị biến dạng và chắn ngang ray đường sắt.

Do xe tải bị mắc kẹt trên đường sắt, VNR đã phát lệnh điều độ, huy động các lực lượng liên quan khẩn trương xử lý, khắc phục hậu quả và bảo đảm an toàn chạy tàu.

Đến hiện tại, đoạn tuyến đường sắt vẫn chưa được thông đường và nhiều chuyến tàu hàng cũng như tàu khách từ Bắc-Nam và chiều ngược lại bị phải nằm chờ ở một số ga lân cận và lùi giờ chạy.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ/.

