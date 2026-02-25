Phòng ngừa tai nạn giao thông đường thủy sau vụ chìm thuyền trên sông Gianh

Sau một số vụ tai nạn giao thông đường thủy xảy ra gần đây, trong đó có vụ chìm thuyền dân sinh trên sông Gianh ngày 19/2, đoạn qua xã Tuyên Bình (tỉnh Quảng Trị) làm 4 người tử vong, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã yêu cầu lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc tăng cường các biện pháp quản lý, phòng ngừa tai nạn giao thông đường thủy.

Cục Cảnh sát giao thông yêu cầu lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ với Công an cấp xã và chính quyền địa phương rà soát toàn bộ các điểm du lịch, tham quan, lễ hội, khu vui chơi giải trí có hoạt động đường thủy; bố trí cán bộ trực tiếp kiểm tra, kiểm soát tại đầu bến, cuối bến; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về giao thông đường thủy nội địa, không để phương tiện không đủ điều kiện an toàn tham gia hoạt động.

Lực lượng chức năng chủ động rà soát, lập danh sách đầy đủ các phương tiện dân sinh, phương tiện thô sơ phục vụ sinh hoạt, đi lại và đánh bắt thủy sản của người dân trên các tuyến sông, ven biển; xây dựng phương án cứu nạn, cứu hộ, sẵn sàng ứng phó khi xảy ra sự cố.

Tại tỉnh Quảng Trị, ngay sau vụ chìm thuyền trên sông Gianh làm 4 người tử vong, chính quyền địa phương đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân sinh sống ven sông chấp hành nghiêm quy định về an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Lực lượng chức năng tổ chức rà soát, kiểm tra điều kiện hoạt động của các phương tiện thủy dân sinh; yêu cầu người dân trang bị đầy đủ áo phao, dụng cụ cứu sinh và không chở quá số người quy định.

Ông Hoàng Văn Phúc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tuyên Bình (Quảng Trị) cho biết, đây là địa bàn thường xuyên xảy ra lũ lụt nên người dân tự làm thuyền để chủ động ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ,” việc quản lý các phương tiện dân sinh tự phát trước đây còn gặp nhiều khó khăn.

Ngay sau vụ chìm thuyền trên sông Gianh, chính quyền địa phương đã siết chặt quản lý các loại đò, thuyền dân sinh phục vụ nhu cầu đi lại, đánh bắt và sinh hoạt của người dân. Các bến đò, bến thuyền được kiểm soát chặt chẽ nhằm phòng ngừa tai nạn và bảo đảm an toàn cho người dân khu vực ven sông.

Theo Đại tá Đặng Văn Hoành, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Trị, đơn vị đã tham mưu Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Công an cấp xã phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường quản lý, hướng dẫn, tuyên truyền và yêu cầu các chủ phương tiện cam kết thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông đường thủy.

Thời gian tới, lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Quảng Trị sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát lưu động trên các tuyến sông; kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các bến khách ngang sông, cảng, bến bốc xếp vật liệu xây dựng và phương tiện dân sinh theo kế hoạch cao điểm đã đề ra, nhằm hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông đường thủy./.

Xác định danh tính các nạn nhân trong vụ lật thuyền trên sông Gianh Khu vực xảy ra vụ lật thuyền trên sông Gianh, đoạn chảy qua xã Tuyên Bình, tỉnh Quảng Trị, có mực nước sâu, gây nhiều khó khăn cho công tác tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân mất tích.