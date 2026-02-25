Du lịch

Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 được tổ chức tại Gia Lai với chủ đề “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh” với điểm nhấn là chuỗi 244 sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch diễn ra xuyên suốt cả năm.

info-nam-du-lich-gia-lai.jpg

Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 được tổ chức tại tỉnh Gia Lai với chủ đề “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh” với điểm nhấn là chuỗi 244 sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch diễn ra xuyên suốt cả năm.

Dự kiến Lễ khai mạc diễn ra tại phường Quy Nhơn vào tháng 3/2026 và bế mạc tại phường Pleiku vào cuối tháng 12/2026.

Đến với Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, du khách sẽ được trải nghiệm không gian văn hóa cồng chiêng, chiêm ngưỡng trình diễn võ cổ truyền và khám phá các di sản địa chất, hệ sinh thái biển đặc sắc.

Hơn hết, câu chuyện về người dân đại ngàn, cùng nỗ lực đổi mới sau khi hợp nhất Gia Lai-Bình Định cũng để lại dấu ấn khó phai.../.

