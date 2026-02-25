Multimedia
Mỹ điều hơn 150 máy bay quân sự tới châu Âu và Trung Đông giữa lúc căng thẳng với Iran

Theo thông tin do báo Washington Post đăng tải ngày 24/2, Mỹ đã điều động hơn 150 máy bay quân sự tới châu Âu và Trung Đông trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Iran.

Viết Thành
Mỹ điều hơn 150 máy bay quân sự tới châu Âu và Trung Đông giữa lúc căng thẳng với Iran
Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới – chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Mỹ điều hơn 150 máy bay tới châu Âu và Trung Đông.

Trực thăng không quân Iran gặp nạn, ít nhất 4 người thiệt mạng.

Thủ tướng Australia phải sơ tán vì đe dọa an ninh.

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

