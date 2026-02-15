Iran sẵn sàng thỏa hiệp về hạt nhân nếu Mỹ dỡ bỏ trừng phạt

Thế giới

Thứ trưởng Ngoại giao Ravanchi cho biết Tehran có thể pha loãng hoặc điều chỉnh kho urani làm giàu ở cấp độ cao, với điều kiện Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đang gây sức ép lên nền kinh tế Iran.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Majid Takht-Ravanchi. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Theo AFP, trong một cuộc phỏng vấn với BBC phát sóng ngày 15/2, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Majid Takht-Ravanchi cho biết Iran sẵn sàng thỏa hiệp về kho dự trữ urani làm giàu ở cấp độ cao để đổi lấy việc Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.

Phát biểu của ông Majid Takht-Ravanchi được đưa ra sau khi các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Iran và Mỹ được nối lại tại Oman vào ngày 6/2.

Ngày 14/2, Thụy Sĩ thông báo vòng đàm phán mới về vấn đề hạt nhân Iran sẽ diễn ra tại Geneva vào tuần tới, nhưng không nêu rõ ngày cụ thể.

Iran vẫn chưa chính thức xác nhận vòng đàm phán mới này, nhưng ông Takht-Ravanchi cho biết các cuộc đàm phán sẽ diễn ra vào ngày 17/2.

Theo BBC, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Takht-Ravanchi cho biết nước này sẵn sàng thỏa hiệp để đạt được thỏa thuận với Mỹ, bao gồm cả việc pha loãng số urani làm giàu ở cấp độ cao, nhưng Washington phải dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đang làm tê liệt nền kinh tế Iran.

BBC cũng phỏng vấn ông Takht-Ravanchi về khả năng Tehran đồng ý vận chuyển kho dự trữ hơn 400 kg urani làm giàu ở cấp độ cao ra khỏi đất nước.

Ông không loại trừ khả năng thỏa hiệp và cho rằng "còn quá sớm để nói" điều gì sẽ xảy ra tại các cuộc đàm phán./.

