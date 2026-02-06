Iran tham vấn Nga và Trung Quốc trước thềm đàm phán hạt nhân với Mỹ

Iran đang tiến hành các cuộc tham vấn với Nga và Trung Quốc trước thềm các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ tại Oman.

Hãng RIA Novosti của Nga dẫn nguồn tin từ Iran cho biết Tehran cam kết tìm kiếm một giải pháp đáp ứng lợi ích của tất cả các bên, đặc biệt là các quốc gia trong khu vực.

Các cuộc thảo luận này diễn ra trong bối cảnh Iran tiếp tục duy trì quan hệ với các đối tác chiến lược, bao gồm Nga và Trung Quốc, nhằm củng cố vị thế trong các cuộc đàm phán hạt nhân sắp tới với Mỹ.

Dự kiến, trong ngày 6/2, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi sẽ gặp gỡ tại Oman để tiến hành đàm phán. Cuộc gặp dự kiến tập trung vào việc giải quyết các vấn đề liên quan đến chương trình vũ khí hạt nhân của Tehran giữa lúc căng thẳng trong khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp.

Trước thềm cuộc đàm phán, người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt cảnh báo Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn còn nhiều lựa chọn.

Trong khi đó, một số nguồn tin Iran nhận định kết quả các cuộc đàm phán hạt nhân sắp tới sẽ khó dự đoán, chủ yếu do tình hình phức tạp và các hành động của Washington nhằm vào Tehran trong các cuộc đàm phán trước đây tại Muscat (Oman), buộc Iran phải cảnh giác hơn trong các cuộc đàm phán tiếp theo.

Trước đó, hai nước đã nhất trí tiến hành vòng đàm phán mới về chương trình hạt nhân vào ngày 6/2 tại thủ đô Muscat của Oman, sau nhiều ngày bất đồng về địa điểm và nội dung thương lượng cũng như căng thẳng quân sự gia tăng.

Ngoại trưởng Iran Araghchi xác nhận cuộc gặp sẽ diễn ra vào khoảng 10h ngày 6/2 theo giờ Oman, tức 13h cùng ngày theo giờ Việt Nam. Giới quan sát nhận định vòng đàm phán này đánh dấu nỗ lực của cả Iran và Mỹ trong việc nối lại kênh ngoại giao từng đổ vỡ sau các cuộc không kích của Mỹ hồi năm ngoái.

Tuy nhiên, với cách biệt lớn trong lập trường và sức ép quân sự gia tăng, khả năng đạt được thỏa thuận đột phá trong ngắn hạn vẫn còn nhiều thách thức./.

Đàm phán hạt nhân Mỹ – Iran được nối lại sau bất đồng về địa điểm Mỹ và Iran thống nhất nối lại đàm phán hạt nhân tại Oman ngày 6/2, sau khi giải quyết bất đồng về địa điểm. Tuy nhiên, phía Mỹ vẫn bày tỏ hoài nghi về thiện chí của Tehran.