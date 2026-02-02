Nâng cao hiệu quả tham mưu, phục vụ cơ quan lập pháp Việt Nam-Jordan

Chiều 2/2, tại Nhà Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh đã làm việc với Tổng Thư ký Hạ viện Jordan Awwad A. O. Alghuwairi nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Hạ viện Mazen Turki El Qadi.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh bày tỏ vui mừng khi cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hạ viện Jordan Mazen Turki El Qadi cũng như Lễ ký Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hạ viện Jordan thành công rất tốt đẹp; nhấn mạnh, cuộc gặp giữa Tổng Thư ký của cơ quan lập pháp hai nước là dịp để hai bên trao đổi định hướng, những lĩnh vực có tiềm năng hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Văn phòng Hạ viện Jordan trong thời gian tới.

Tổng Thư ký Hạ viện Jordan Awwad A. O. Alghuwairi cảm ơn Quốc hội Việt Nam và Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Hạ viện Jordan sự đón tiếp nồng ấm; vui mừng về kết quả cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và Chủ tịch Hạ viện Jordan; mong muốn, thời gian tới, hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ nhằm tham mưu, phục vụ việc triển khai Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hạ viện Jordan hiệu quả, thực chất.

Nhất trí với ý kiến của Tổng Thư ký Hạ viện Jordan, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh đề nghị, hai bên phối hợp chặt chẽ, tích cực để phục vụ đón tiếp chu đáo, hiệu quả các Đoàn đại biểu cấp cao và đoàn đại biểu các cơ quan của Quốc hội thăm lẫn nhau; phối hợp trong công tác tham mưu phục vụ cơ quan lập pháp hai nước trong các hoạt động song phương và đa phương.

Hai bên tăng cường trao đổi đoàn giữa hai cơ quan tham mưu, phục vụ của cơ quan lập pháp hai nước; trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao; phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế như Hiệp hội các Tổng Thư ký nghị viện (ASGP).

Tổng Thư ký Hạ viện Jordan nhấn mạnh, hai bên cần tăng cường hơn nữa hoạt động trao đổi đoàn, nâng cao hiệu quả tham mưu, phục vụ cơ quan lập pháp hai nước, góp phần thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hạ viện Jordan trong thời gian tới./.

