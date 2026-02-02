Thống nhất danh sách 217 người ở Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Các đại biểu tham dự Hội nghị hiệp thương đã biểu quyết thống nhất cao với danh sách 217 người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Chiều 2/2, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người thuộc các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Tại Hội nghị, đại biểu tham dự đã thảo luận và biểu quyết thống nhất cao với danh sách 217 người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo đúng quy định của Luật Bầu cử và hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Các ý kiến nêu rõ đây là những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện để ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI đồng thời nhấn mạnh đến vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc chủ trì, phối hợp tổ chức hiệp thương, bảo đảm tính dân chủ, khách quan, đúng quy định pháp luật, góp phần quan trọng vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp vào ngày 15/3/2026 tới đây./.

Bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân: Thống nhất cao các nội dung hiệp thương Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố.