Khánh thành Dự án trùng tu, tôn tạo công trình lịch sử Bắc Bộ

Sáng 2/2 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ khánh thành Dự án trùng tu trụ sở làm việc Cơ quan Chủ tịch nước tại Bắc Bộ phủ, công trình mang ý nghĩa lịch sử đặc biệt.

Chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng 3/2/1930, sáng 2/2 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường đã dự Lễ khánh thành Dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, xây mới trụ sở làm việc Cơ quan Chủ tịch nước, tại số 2 Lê Thạch - Bắc Bộ phủ.

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Phạm Gia Túc; Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Phát biểu khánh thành, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định, đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ đánh dấu việc hoàn thành đưa vào sử dụng một công trình quan trọng, mà còn thể hiện sự gắn kết chặt chẽ giữa truyền thống lịch sử của cách mạng Việt Nam, với yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện đại, vững mạnh, Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch nước nhấn mạnh Bắc Bộ phủ và quần thể các công trình tại đây là không gian lịch sử thiêng liêng của dân tộc, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại cùng Chính phủ lâm thời đã làm việc trong những ngày đầu của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Nơi đây đã thực sự trở thành biểu tượng cao đẹp của chính quyền cách mạng, của một Nhà nước độc lập, tự chủ, chính danh, là khát vọng tự do, hòa bình và ý chí quật cường của dân tộc Việt Nam.

Để công trình được quản lý, sử dụng hiệu quả, Chủ tịch nước yêu cầu Văn phòng Chủ tịch nước là đơn vị nhận bàn giao, quản lý chủ trì phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng, Thành phố Hà Nội, nhà thầu tiếp nhận, quản lý, vận hành, khai thác hiệu quả, an toàn, lâu dài công trình./.