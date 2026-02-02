Bầu cử Quốc hội và HĐND: Bảo đảm cơ cấu, thành phần trong hồ sơ ứng cử

Các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Ninh, Điện Biên đã tiến hành các hội nghị hiệp thương lần thứ hai, hội nghị bàn giao hồ sơ của người ứng cử, từ đó lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh theo đúng quy định.

Đảm bảo thông tin được chuyển tải đầy đủ

Ngày 2/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2026-2031.

Sau quá trình thảo luận, các đại biểu đã tiến hành biểu quyết, chính thức thống nhất danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2026-2031.

Cụ thể, toàn tỉnh có 95 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031, đảm bảo cơ cấu, thành phần theo phân bổ, nhận được sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác; trong đó, tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm 65,26%, nữ 41,05%, người tái cử 46%, người dưới 40 tuổi chiếm 37,9%.

Tỉnh có 12 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; trong đó, cơ cấu dân tộc thiểu số 10 người, nữ 6 người, dưới 40 tuổi 4 người.

Bà Đoàn Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn cho biết, Hội nghị hiệp thương lần thứ hai mang tính chất quyết định trong toàn bộ quy trình hiệp thương theo Luật Bầu cử để lựa chọn ra những ứng viên ưu tú nhất.

Việc lập danh sách sơ bộ đảm bảo tính dân chủ và tuân thủ nghiêm ngặt pháp luật. Những ý kiến đóng góp, phân tích của các đại biểu là cơ sở để rà soát kỹ lưỡng về cơ cấu và thành phần, đảm bảo chất lượng của từng người ứng cử, qua đó tìm ra những cá nhân đủ bản lĩnh và uy tín đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Ngay sau khi danh sách được thông qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn sẽ triển khai kế hoạch, tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri tại nơi cư trú đối với những người ứng cử.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn đề nghị, các tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh truyền thông sâu rộng về mục đích và ý nghĩa của cuộc bầu cử trong hệ thống đoàn viên, hội viên và nhân dân tại các địa bàn dân cư, tạo sự đồng thuận xã hội cao; thông qua hệ thống Mặt trận và các đoàn thể để tuyên truyền, đảm bảo thông tin về quy trình bầu cử, tiêu chuẩn người ứng cử được chuyển tải đầy đủ, kịp thời đến cử tri.

Lập danh sách sơ bộ

Sáng cùng ngày, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bắc Ninh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh báo cáo tình hình, kết quả giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, 100% đại biểu dự hội nghị đã thống nhất cao với danh sách sơ bộ những người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Bắc Ninh, gồm 27 người.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cũng tiến hành thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031.

100% đại biểu tham dự đã thống nhất cao với danh sách sơ bộ những người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XX, gồm 154 người. Trong đó, đại biểu nữ 83/154; trẻ tuổi 57/154; người ngoài Đảng 25/154; người dân tộc thiểu số 13/154; người tôn giáo 4/154…

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Thị Hà nhấn mạnh kết quả của hội nghị hiệp thương lần thứ hai là cơ sở để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh cũng như các đơn vị chức năng tiến hành các bước tiếp theo để tổ chức bầu cử.

Ngay sau hội nghị hiệp thương lần hai, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh sẽ hướng dẫn tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu và tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 tại nơi cư trú.

Tổng số đại biểu Quốc hội khóa XVI được bầu ở tỉnh Bắc Ninh là 16 đại biểu. Dự kiến, các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu 34 người (7 người Trung ương giới thiệu, 27 người tỉnh giới thiệu).

Số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 tỉnh Bắc Ninh được bầu là 85 đại biểu.

Bắc Ninh đã quyết định thành lập 6 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội ở 6 đơn vị bầu cử ở tỉnh Bắc Ninh, với 71 thành viên; thành lập 18 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh ở 18 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, với 216 thành viên.

Đến 17 giờ ngày 1/2, Ủy ban bầu cử tỉnh tiếp nhận 27 hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội (100% do các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương giới thiệu); trong đó nữ có 15 người (chiếm 55,56%), dân tộc thiểu số 3 người (11,11%), ngoài Đảng 2 người (7,4%) và trẻ tuổi 9 người (33,33%).

Về ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2026 - 2031, Ủy ban Bầu cử tỉnh tiếp nhận 154 hồ sơ (100% do các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương giới thiệu); trong đó nữ có 83 người (chiếm 53,89%), dân tộc thiểu số 13 người (8,44%), ngoài Đảng 25 người (16,23%), trẻ tuổi 57 người (37,01%) và tôn giáo 4 người (2,6%)….

Bàn giao hồ sơ người ứng cử để hiệp thương

Cũng trong sáng 2/2, Ủy ban Bầu cử tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị bàn giao hồ sơ của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026–2031 cho Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh để triển khai các bước hiệp thương theo quy định.

Báo cáo tại hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên Nguyễn Tiến Đạt cho biết, thực hiện Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cùng các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã chủ động ban hành kế hoạch, thông báo và các văn bản đôn đốc, hướng dẫn, bảo đảm công tác tiếp nhận hồ sơ ứng cử diễn ra nghiêm túc, đúng tiến độ.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ được thực hiện từ ngày 15/12/2025 đến 17 giờ ngày 1/2/2026; trong đó, Ủy ban Bầu cử tỉnh bố trí cán bộ trực tiếp nhận hồ sơ cả ngày nghỉ cuối tuần, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị và người được giới thiệu ứng cử.

Đối với đại biểu Quốc hội khóa XVI, tỉnh Điện Biên được phân bổ 7 đại biểu, gồm 3 đại biểu cư trú và làm việc tại Trung ương, 4 đại biểu địa phương. Tổng số người được giới thiệu tham gia ứng cử là 15 người, trong đó Trung ương giới thiệu 3 người, địa phương giới thiệu 12 người, bảo đảm cơ cấu kết hợp hợp lý giữa đại biểu dân tộc thiểu số, phụ nữ, đại biểu trẻ tuổi và đại biểu tái cử.

Kết quả, đến 17 giờ ngày 1/2, Cơ quan Thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh đã tiếp nhận và hoàn thành thẩm định 12/12 bộ hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội (100% là người được giới thiệu, không có trường hợp tự ứng cử). Các hồ sơ đều đầy đủ thành phần, thông tin rõ ràng, đúng quy định; 100% người ứng cử thực hiện kê khai hồ sơ trực tuyến trên hệ thống của Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Đối với đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026–2031, Điện Biên được bầu 50 đại biểu, dự kiến giới thiệu 96 người ứng cử. Cơ cấu đại biểu bảo đảm tỷ lệ hợp lý: đại biểu là người dân tộc thiểu số chiếm khoảng 54%, phụ nữ khoảng 34%, người ngoài Đảng 12%, đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) 16% và đại biểu tái cử khoảng 48%.

Đến 17 giờ ngày 31/1, toàn bộ 96/96 hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã được tiếp nhận và thẩm định xong, bảo đảm đúng thành phần, quy trình theo quy định.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Lò Văn Cương khẳng định, kết quả trên thể hiện sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác chuẩn bị bầu cử.

Việc bàn giao hồ sơ là cơ sở quan trọng để Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, lập danh sách sơ bộ người ứng cử; đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện tốt việc kiểm tra, thẩm định tiêu chuẩn chính trị, bảo đảm lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân./.

