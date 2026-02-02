Tự hào về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại!

Gắn liền với sự ra đời, trưởng thành và thắng lợi của Đảng là tên tuổi, sự nghiệp, tư tưởng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập, rèn luyện Đảng, lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam.

Trải qua 96 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (3/2/1930-3/2/2026), Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định vai trò là lực lượng lãnh đạo duy nhất, đúng đắn và sáng suốt của cách mạng Việt Nam.

Tự hào về Đảng quang vinh

Cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, dân tộc Việt Nam chìm trong đêm dài nô lệ. Các phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến, tư sản lần lượt bùng lên nhưng đều thất bại do thiếu một đường lối đúng đắn và một tổ chức lãnh đạo thống nhất.

Trong bối cảnh đó, ngày 6/5/1911, Nguyễn Tất Thành, người thanh niên yêu nước với khát vọng cháy bỏng về giải phóng dân tộc, đã ra đi tìm đường cứu nước.

Trải qua nhiều năm bôn ba khắp năm châu bốn biển, Nguyễn Ái Quốc đã tìm thấy ánh sáng của chủ nghĩa Marx-Lenin - ngọn đuốc soi đường cho cách mạng Việt Nam.

Người nhận thức rõ rằng: con đường cách mạng vô sản là con đường đúng đắn nhất để giải phóng dân tộc. Với tư duy chiến lược sắc bén, Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã đưa chủ nghĩa Marx-Lenin về Việt Nam, làm cơ sở lý luận và thực tiễn để tổ chức lực lượng cách mạng.

Ngày 3/2/1930, Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã chủ trì hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam thành Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng ra đời như một ngọn cờ quy tụ các tầng lớp Nhân dân, thắp lên khát vọng giải phóng dân tộc và khơi dậy sức mạnh đoàn kết toàn dân.

Từ ngày 6/1-7/2/1930, Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam họp ở Hong Kong (Trung Quốc) dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc thay mặt cho Quốc tế Cộng sản. (Ảnh: TTXVN phát)

Từ đây, cách mạng Việt Nam có đường lối rõ ràng, tổ chức thống nhất và phương pháp đấu tranh hiệu quả.

Ngay từ khi ra đời, Đảng đã xác định rõ mục tiêu, lý tưởng chiến đấu: độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Cương lĩnh chính trị đầu tiên do Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc soạn thảo đã thể hiện tầm nhìn chiến lược, tư duy cách mạng khoa học, sáng tạo, phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cách mạng Việt Nam đã vượt qua muôn vàn thử thách, giành được những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và thời đại sâu sắc. Cao trào cách mạng 1930-1931 với đỉnh cao là Xôviết Nghệ Tĩnh khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng và sức mạnh to lớn của quần chúng Nhân dân. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công đã đập tan xiềng xích thực dân-phong kiến.

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập lịch sử, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc.

Trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, Đảng đã lãnh đạo toàn dân, toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, làm nên những chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.”

Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 và Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là minh chứng hùng hồn cho đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo của Đảng, cho sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sau ngày đất nước thống nhất, trong bối cảnh muôn vàn khó khăn do hậu quả chiến tranh, bao vây cấm vận, Đảng ta đã kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đồng thời không ngừng tìm tòi, đổi mới tư duy để đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng, từng bước phát triển.

Đại hội VI của Đảng (năm 1986) đánh dấu bước ngoặt lịch sử với đường lối đổi mới toàn diện, trước hết là đổi mới tư duy kinh tế, trên nền tảng kiên định mục tiêu xã hội chủ nghĩa. 40 năm đổi mới là chặng đường đầy thử thách nhưng cũng rất đỗi tự hào, khẳng định bản lĩnh chính trị, trí tuệ và năng lực lãnh đạo của Đảng.

Từ một nước nghèo, kém phát triển, Việt Nam đã vươn lên trở thành quốc gia đang phát triển có thu nhập trung bình cao, hội nhập sâu rộng vào đời sống kinh tế-chính trị quốc tế; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được cải thiện; vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Những thành tựu đó là kết tinh của trí tuệ tập thể, của sự hy sinh, cống hiến không mệt mỏi của nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Trong mọi hoàn cảnh, Đảng luôn thể hiện rõ bản chất cách mạng và khoa học, luôn tự chỉnh đốn, tự đổi mới để xứng đáng với vai trò lãnh đạo. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được xác định là nhiệm vụ then chốt; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được triển khai quyết liệt, kiên trì, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại

Tự hào về Đảng quang vinh không thể tách rời niềm kính yêu và biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - người sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo Đảng ta, lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người gắn bó mật thiết với sự ra đời, trưởng thành và những thắng lợi vẻ vang của Đảng và dân tộc.

Không chỉ là người chủ trì Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản, trực tiếp sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn là người đặt nền móng tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức cho một Đảng cách mạng chân chính, một Đảng cầm quyền kiểu mới của giai cấp công nhân và của cả dân tộc Việt Nam.

Ngay từ Cương lĩnh chính trị đầu tiên, Người đã xác định rõ mục tiêu, con đường và phương pháp cách mạng phù hợp với thực tiễn đất nước, kết hợp nhuần nhuyễn vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Marx-Lenin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, kết tinh tinh hoa văn hóa dân tộc và trí tuệ nhân loại. Trong số đó, tư tưởng về xây dựng Đảng giữ vị trí đặc biệt quan trọng. Người luôn khẳng định: Đảng ta là Đảng cầm quyền, nhưng quyền lực ấy là do Nhân dân giao phó; Đảng phải gắn bó máu thịt với Nhân dân, lấy Nhân dân làm gốc, lấy hạnh phúc của Nhân dân làm mục tiêu cao nhất.

Đối với Người, sức mạnh của Đảng trước hết bắt nguồn từ đạo đức, từ sự trong sạch của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần căn dặn: “Đảng là đạo đức, là văn minh”; cán bộ, đảng viên phải thật sự “là người đầy tớ trung thành của Nhân dân,” phải “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.”

Người coi chủ nghĩa cá nhân, tham ô, lãng phí, quan liêu là “giặc nội xâm,” là nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ. Những chỉ dẫn ấy không chỉ mang giá trị lịch sử, mà đến nay vẫn giữ nguyên ý nghĩa thời sự sâu sắc, trở thành kim chỉ nam cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Trong bối cảnh hiện nay, việc học tập và vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đó chính là quá trình tiếp nối, phát triển những giá trị cốt lõi mà Người đã dày công vun đắp, nhằm xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, đủ năng lực và uy tín lãnh đạo đất nước trong giai đoạn phát triển mới; để Đảng ta luôn xứng đáng với vai trò lãnh đạo, xứng đáng với niềm tin yêu của Nhân dân.

Đoàn kết, vững bước dưới cờ của Đảng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng XIV Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Việt Nam thêm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng, về con đường cách mạng mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn.

Niềm tự hào ấy phải được chuyển hóa thành ý chí, hành động cụ thể trong học tập, lao động, công tác; thành quyết tâm xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, đan xen thời cơ và thách thức, yêu cầu đặt ra đối với Đảng càng cao hơn. Kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đồng thời không ngừng đổi mới sáng tạo, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc - đó chính là con đường để Đảng ta tiếp tục xứng đáng với niềm tin yêu của Nhân dân.

Mới đây, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vừa kết thúc rất thành công. Đánh dấu sự kiện chính trị quan trọng này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã viết bài “Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!”.

Trong bài viết, Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Trong thế kỷ 20, dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, dân tộc ta đã làm nên những chiến thắng "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu."

Ở thời đại mới, trên mặt trận phát triển kinh tế-xã hội, chúng ta càng phải phát huy tinh thần "không lùi bước, không chùn bước, chỉ có tiến lên, tiến lên không ngừng."

Tổng Bí thư Tô Lâm. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo: “Trong 5 năm tới, chúng ta phải tăng tốc toàn diện trên tất cả các lĩnh vực then chốt: kinh tế phải bứt phá để đạt mức tăng trưởng cao liên tục; khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phải được thúc đẩy mạnh mẽ để làm động lực cho phát triển; cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh phải tiến hành quyết liệt, thông thoáng để giải phóng mọi nguồn lực xã hội. Đồng thời các vấn đề xã hội như giáo dục, y tế, văn hóa cần được quan tâm đầu tư ngang tầm với tăng trưởng kinh tế, bảo đảm phát triển hài hòa, bền vững. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục đặt ra yêu cầu rất cao, đặc biệt là xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ - những người "thật sự tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, bản lĩnh, đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó."

96 năm qua là hành trình vẻ vang của dân tộc, được viết nên bằng mồ hôi, xương máu, trí tuệ và niềm tin của bao thế hệ người Việt Nam dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tự hào về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta nguyện một lòng đoàn kết, vững bước dưới cờ của Đảng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đưa đất nước vững bước tiến mạnh vào kỷ nguyên phát triển mới./.

Màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc quy mô lớn như bản hòa ca hùng tráng chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. (Ảnh: Vietnam+)