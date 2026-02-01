Hòa nhạc Ánh sáng lan tỏa thông điệp về Năm mới tốt đẹp và tràn đầy niềm tin

Tối 31/1, tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám (Hà Nội), Báo Nhân Dân phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Hòa nhạc Ánh sáng-Chào Năm mới 2026 với chủ đề “Ánh sáng rực rỡ."

Đến dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; các Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội…

Phát biểu tại chương trình, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh cho biết Chương trình Hòa nhạc Ánh sáng-Chào Năm mới 2026 lấy cảm hứng từ niềm tin tưởng và kỳ vọng to lớn lan tỏa từ thành công rực rỡ của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đây không chỉ là sự kiện nghệ thuật đơn thuần mà còn hàm chứa thông điệp văn hóa sâu sắc. Tên gọi chương trình là Hòa nhạc Ánh sáng, bởi ánh sáng là biểu tượng của chân lý, sự dẫn dắt tiên phong, là ánh sáng của niềm tin sắt son vào sự lãnh đạo của Đảng - ngọn đuốc soi đường đã đưa dân tộc ta vượt qua mọi gian khó để có được cơ đồ, vị thế như ngày hôm nay.

Đó còn là ánh sáng của di sản và bản sắc văn hóa, nơi Thăng Long-Hà Nội ngàn năm văn hiến đang chuyển mình mạnh mẽ, kết hợp hài hòa giữa truyền thống với hiện đại, xứng danh là Thành phố Sáng tạo, Thành phố vì Hòa bình. Đó cũng là ánh sáng của tương lai, nơi mọi người dân Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ với trí tuệ và bản lĩnh đã sẵn sàng hội nhập, thắp lên ngọn lửa rực rỡ, đưa đất nước phát triển, sánh vai với các cường quốc năm châu…

Hòa nhạc Ánh sáng quy tụ dàn nghệ sỹ được công chúng yêu mến như các ca sỹ Lam Trường, Trúc Nhân, ca nương Kiều Anh, Phương Ly, Quân A.P, Đông Hùng, Hoàng Quyên cùng các nghệ sỹ nhí Ali Thục Phương, Kim Cương, Đặng Kim Thiên Kim; nghệ sỹ guitar Cao Minh Đức, Đoàn Nghệ thuật HT, Vũ đoàn Xtreme Power và người dẫn chương trình Thanh Thanh Huyền.

Sự góp mặt của các nghệ sỹ thuộc nhiều thế hệ với nhiều phong cách trình diễn đã tạo nên diện mạo nghệ thuật đa dạng, giàu sức lan tỏa cho chương trình.

Công chúng được thưởng thức nhiều tác phẩm âm nhạc như “Lá cờ Đảng;" “Cung đàn Mùa Xuân;" “Em là mầm non của Đảng;" “Bài ca Hồ Chí Minh;" “Kỷ nguyên hòa ca”… Sân khấu được dàn dựng công phu, đẹp mắt với hệ thống ánh sáng, đèn màu lung linh, hài hòa với các nghệ sĩ tạo nên không gian nghệ thuật sôi động, giàu cảm xúc đã thu hút sự theo dõi, cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả.

Hòa nhạc Ánh sáng-Chào Năm mới 2026 đã góp phần lan tỏa thông điệp về một đất nước tự tin bước vào tương lai, nơi truyền thống và hiện đại hòa quyện, niềm hy vọng được tiếp nối, mở ra một Năm mới rực rỡ, tốt đẹp và tràn đầy niềm tin./.

