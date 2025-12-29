Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội làm việc với Ngọc Việt sau sự việc hủy đêm nhạc

Liên quan đến sự việc Công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Việt Education - đơn vị tổ chức chương trình “Về đây bốn cánh chim trời” tự ý hủy chương trình biểu diễn mà không báo cáo cơ quan chức năng, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã mời đại diện công ty đến làm việc.

Ngày 29/12, Sở yêu cầu đơn vị khẩn trương giải quyết toàn bộ các vấn đề phát sinh do việc hoãn chương trình, chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của khán giả đã mua vé cũng như các tổ chức, cá nhân có liên quan theo đúng quy định.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, ngày 15/12/2025, Sở tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến của Công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Việt Education, đại diện theo pháp luật là bà Nguyễn Thị Thu Hà - Giám đốc Công ty đề nghị tổ chức biểu diễn nghệ thuật chương trình “Về đây bốn cánh chim trời” vào 20h ngày 28/12 tại Cung thi đấu điền kinh trong nhà Hà Nội (đường Trần Hữu Dực, phường Từ Liêm, Hà Nội).

Căn cứ Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn; Quyết định số 2717/QĐ-UBND ngày 23/6/2021 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc ủy quyền thực hiện một số nội dung quản lý nhà nước lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã thẩm định nội dung chương trình biểu diễn và đã cấp văn bản số 6105/SVHTT-QLNT ngày 22/12/2025 chấp thuận Công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Việt Education tổ chức biểu diễn chương trình nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước, Sở Văn hóa và Thể thao đã cử cán bộ thực hiện giám sát chương trình biểu diễn.

Vào 17h ngày 28/12, ngay sau khi nắm bắt và xác thực thông tin việc chương trình có khả năng hoãn biểu diễn, Sở Văn hóa và Thể thao đã phối hợp với các đơn vị chức năng (phòng PA03 - Công an thành phố Hà Nội, Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), A03 (Bộ Công an) làm việc với đại diện đơn vị tổ chức.

Bên trong Cung thi đấu điền kinh trong nhà Hà Nội, trước thời điểm Ban Tổ chức thông báo hủy chương trình. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Công ty Ngọc Việt Education đã báo cáo với cơ quan chức năng về việc đang làm việc với nghệ sĩ để giải quyết các khúc mắc, đồng thời khẳng định chương trình sẽ diễn ra theo đúng lịch đã đăng ký. Tuy nhiên, thực tế chương trình không được tổ chức theo nội dung đã trao đổi.

Khoảng 20h30 ngày 28/12/2025, tại Cung thi đấu điền kinh trong nhà Hà Nội, bà Nguyễn Thị Thu Hà đã trực tiếp thông báo tới khán giả về việc không thể tổ chức chương trình trong tối cùng ngày; đồng thời đại diện đơn vị tổ chức nhận trách nhiệm, xin lỗi khán giả và cam kết giải quyết các vấn đề phát sinh, trong đó có hoàn trả tiền vé cho khán giả do việc hoãn chương trình.

Việc Công ty Ngọc Việt Education hoãn tổ chức chương trình ngay trước giờ biểu diễn nhưng không có thông báo chính thức tới cơ quan chức năng là không bảo đảm thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn.

Ngày 29/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã ban hành văn bản và mời đại diện Công ty Ngọc Việt Education đến làm việc, yêu cầu đơn vị khẩn trương giải quyết toàn bộ các vấn đề phát sinh do việc hoãn chương trình, chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp cơ quan liên quan xem xét, xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật./.

