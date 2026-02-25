Tối 24/2, chương trình hòa nhạc “New Year Concert 2026” chào Xuân Bính Ngọ diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.

Dự chương trình có đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và Hà Nội; các Đại sứ, Đại biện và khách quốc tế... cùng đông đảo khán giả.

Hòa nhạc “New Year Concert 2026” là chương trình nghệ thuật thường niên do Cục Công tác Chính trị, Bộ Công an chỉ đạo Nhà hát Hồ Gươm tổ chức.

Chương trình do Thiếu tướng, Nghệ sỹ Nhân dân Nguyễn Công Bẩy, Giám đốc Nhà hát Hồ Gươm, chỉ đạo nội dung; chỉ đạo nghệ thuật-Nghệ sỹ Ưu tú Trịnh Tùng Linh và ông Trần Hải Đăng.

Chương trình có sự tham gia của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam dưới sự chỉ huy của Nhạc trưởng-Nghệ sỹ Ưu tú Kim Xuân Hiếu; Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam, Nhà hát Ca múa nhạc Công an nhân dân, cùng các nghệ sỹ tên tuổi như Nghệ sỹ Nhân dân Bùi Công Duy, các nghệ sỹ Đào Tố Loan, Bảo Yến, Trường Linh, Thùy Dung, Lê Tuân, Thu Lương, Gema Nguyễn...

Theo Ban tổ chức, chương trình hòa nhạc “New Year Concert 2026” như một lời chào năm mới, mang theo niềm tin, hy vọng và khát vọng về một năm nhiều thành tựu với những tác phẩm âm nhạc ca ngợi vẻ đẹp yên bình của đất nước Việt Nam; ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại; thể hiện không khí tươi đẹp của mùa Xuân trên khắp dải đất hình chữ S, cùng những tác phẩm âm nhạc của thế giới mang âm hưởng tươi vui, rộn rã, tràn đầy sự lạc quan, yêu đời...

Một tiết mục nghệ thuật tại chương trình. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

“New Year Concert 2026” gồm những tác phẩm âm nhạc mang đến cho khán giả một không gian mùa Xuân đậm đà bản sắc dân tộc, với những ca khúc ca ngợi Đảng, Bác Hồ và mùa Xuân đất nước như “Đảng đã cho ta cả một mùa Xuân” của nhạc sỹ Phạm Tuyên, “Mùa Xuân đầu tiên” của nhạc sỹ Văn Cao, “Bác đang cùng chúng cháu hành quân” của nhạc sỹ Huy Thục, “Hà Nội 12 mùa hoa” của nhạc sỹ Giáng Son, “Bài ca hy vọng” của nhạc sỹ Văn Ký, “Đất nước tình yêu” của nhạc sỹ Trần Lệ Giang, “Tình ca Tây Bắc” (thơ Cẩm Giang-nhạc Bùi Đức Hạnh), “Tình ca mùa Xuân” (thơ Nguyễn Loan-nhạc Trần Hoàn), “Hà Nội ngày trở về” (thơ Doãn Thanh Tùng-nhạc Phú Quang)...

Chương trình hòa nhạc còn giới thiệu tới công chúng những tác phẩm âm nhạc hàn lâm kinh điển như “The Four Seasons - Mùa Xuân, Mùa Hạ" của Antonio Vivaldi; “Emperor Waltz” của Johann Strauss II và “Radetzky March” của Johann Strauss I... Tất cả tạo nên bức tranh âm thanh đa sắc về mùa Xuân.

Đại diện Nhà hát Hồ Gươm chia sẻ chương trình hòa nhạc “New Year Concert 2026” là lời chào năm mới đầy thi vị mà Nhà hát Hồ Gươm cùng các nghệ sỹ gửi tới khán giả yêu nhạc trong ngày đầu Xuân Bính Ngọ, thay cho những lời chúc mừng tốt đẹp nhất gửi đến công chúng trong ngày đầu năm mới; góp phần lan tỏa những giá trị cốt lõi của văn hóa Việt Nam, làm phong phú đời sống tinh thần, bồi đắp niềm tự hào và khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước trong mỗi cán bộ, chiến sỹ nói riêng, khán giả yêu âm nhạc nói chung./.

