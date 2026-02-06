Ấn tượng chương trình nghệ thuật “Giai điệu mùa Xuân” mừng Năm Mới 2026

Tối 6/2, chương trình nghệ thuật “Giai điệu mùa Xuân” diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.

Sự kiện như một điểm nhấn giàu cảm xúc, khép lại năm 2025 với nhiều thành tựu, để lại dấu ấn trong lòng công chúng yêu nhạc, đồng thời mở ra năm 2026 với những kỳ vọng và niềm tin vào thành tựu mới, tương lai mới.

Chương trình do Thiếu tướng, Nghệ sỹ Nhân dân Nguyễn Công Bẩy, Giám đốc Nhà hát Hồ Gươm, chỉ đạo nội dung, với sự tham gia của Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội (Hanoi Philharmonic Orchestra), dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Trần Nhật Minh.

Chương trình còn có sự tham gia của các nghệ sỹ tên tuổi như Nghệ sỹ Nhân dân Đỗ Quốc Hưng, Nghệ sỹ Nhân dân Bùi Công Duy (violin), Nghệ sỹ Ưu tú Bùi Lệ Chi (đàn bầu), Nghệ sỹ Ưu tú Nguyễn Hoàng Anh, cùng các nghệ sỹ Lê Thị Ngọc Hà và Nguyễn Bảo Yến.

Chương trình nghệ thuật “Giai điệu mùa Xuân” được xây dựng như một dòng chảy cảm xúc liền mạch, đưa khán giả đi qua nhiều không gian âm nhạc khác nhau.

Ở đó, khán giả được thưởng thức những tác phẩm giàu chiều sâu và cảm xúc, ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, ca ngợi quê hương đất nước Việt Nam mến yêu như “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người” của tác giả Trần Kiết Tường, “Cảm xúc quê hương” của tác giả Đặng Xuân Khải, “Mẹ yêu con” của nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý, “Tình mẹ” của nhạc sỹ Trần Luận, “Ngày hội vùng biên” của nhạc sỹ Nguyễn Hoàng Anh, “Hà Nội 12 mùa hoa” của nhạc sỹ Giáng Son…

Cũng trong chương trình, khán giả còn được thưởng thức những tác phẩm âm nhạc nổi tiếng của thế giới, mang sắc thái tươi sáng và giàu năng lượng, góp phần tạo nên không khí rộn ràng của những ngày đầu năm mới.

Có thể kể đến “Chiều Mátxơcơva” của Vasily Solovyov - Sedoi; “Khúc hát thanh xuân” của Johann Strauss II; “Estrelita” của Manuel Ponce; "Masquerade Suite - Waltz” của Aram Khachaturian; "Hungarian Dances No.5" của Johannes Brahms; "Danzón No.2" của Arturo Márquez; “Fiddle Faddle” của Leroy Anderson…

Đại diện Nhà hát Hồ Gươm chia sẻ chương trình nghệ thuật “Giai điệu mùa Xuân” là lời cảm ơn chân thành của tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ và người lao động Nhà hát Hồ Gươm gửi tới công chúng - những người luôn đồng hành và dành tình yêu cho văn học nghệ thuật Việt Nam nói chung và tình cảm yêu mến, trân trọng dành cho Nhà hát Hồ Gươm nói riêng./.

