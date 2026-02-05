Chi tiết 12 bài văn khấn trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026

Tết Nguyên Đán không chỉ là dịp để người Việt đón một năm mới với hy vọng về sự an lành và thịnh vượng, mà còn là thời điểm quan trọng để tôn vinh tổ tiên và thể hiện lòng hiếu thảo.

Một trong những tục lệ đặc trưng của ngày Tết mà người Việt rất coi trọng chính là cúng rước Tổ tiên, ông bà về ăn Tết. Tục lệ này không chỉ phản ánh đức hiếu thảo, mà còn mang đậm ý nghĩa về sự gắn kết giữa thế hệ trước và thế hệ sau, giữa người sống và người đã khuất.

Phong tục thờ cúng tổ tiên ngày Tết của người Việt là một nghi thức tâm linh, thấm đượm tính nhân văn và đạo lý. Tết là dịp để con cháu mời ông bà tổ tiên về chung vui dịp đầu năm mới.

Người Việt tin rằng ông bà tổ tiên tuy mất đi nhưng vẫn sinh hoạt như ở dương gian: “trần sao âm vậy”. Linh hồn tổ tiên, ông bà như thần hộ mệnh luôn phù hộ, chở che cho con cháu.

Trải qua nhiều thăng trầm, biến cố của lịch sử, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên vẫn chiếm được vị trí thiêng liêng trong đời sống tinh thần của người Việt.

1. Văn khấn ông Táo lên chầu Trời (ngày 23 tháng chạp)

Theo truyền thống, vào ngày 23 tháng chạp hằng năm, Táo Quân trở về trời để báo cáo với Ngọc Hoàng về những sự kiện trong năm. Do đó, vào ngày 23/12 (Âm lịch) hằng năm, con cháu chuẩn bị cơm tiễn ông Táo về trời, cùng với lễ vật và mâm quả, và bài khấn như sau.

Nam Mô A Di Đà Phật (Niệm 3 lần). Kính lạy ngài Đông trù tư mệnh Táo Phủ Thần Quân. Chúng con là: ........................... Ngụ tại: ................................... Ngày 23 tháng chạp, chúng con thành tâm sửa biện hương hoa, vật phẩm, xiêm, hài, áo, mũ, nghi lễ cúng trần, dâng lên trước án, dâng hiến Tông Thần, đốt nén tâm hương, dốc lòng bái thỉnh. Chúng con kính mời: Ngài Đông Trù tư mệnh Táo Phủ Thần Quân giáng lâm trước án, thụ hưởng lễ vật. Theo truyền thống cũ, Ngài là Chủ, Ngũ tự gia Thần, soi xét lòng Trần, Táo Quân chứng giám. Trong năm, nếu có sai phạm hay tội lỗi, chúng con cúi xin Tôn Thần, gia ân châm chước, ban Lộc và phước, phù hộ toàn gia, từ trẻ đến già, gái trai, an ninh khang thái. Giải tấm lòng thành, cúi xin chứng giám. Bái thỉnh Cửu thiên Đông Trù, Tư Mệnh Táo quân, Nhất gia chi chủ, ngũ tự chi thần, Từ hậu thiệt ư, bắc đẩu chi trung, sát thiện ác ư, đông trù chi nội, Tứ phúc xá tội, di hung hóa cát, An trấn âm dương, bảo hữu gia đình, Họa tai bất diệt, hà phúc tất tăng, Hữu cầu tất ứng, vô cảm bất thông, Đại bi đại nguyện, Đại thánh đại từ, Cửu thiên đông trù. Tư mệnh lô vương, Nguyên Hoàng định quốc. Hộ trạch thiên tôn, Cấp cấp như luật lệnh.

2. Văn khấn lễ bao sái, xin tỉa chân hương trước Tết Nguyên đán

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần) Con xin tấu lạy Chín phương Trời, Mười phương chư Phật, chư Phật Mười phương Con xin tấu lạy vua cha Ngọc Hoàng thượng đế, Hoàng thiên hậu thổ, ngũ phương ngũ thổ, long mạch thổ, thần Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân. Tín chủ tên là:.............. Cư ngụ tại địa chỉ:............... Hôm nay ngày... tháng... năm... xét thấy bản thân mình chưa chu toàn nên để hương án bị bụi, xin thành tâm sám hối. Tín chủ xin kính cáo với các chư vị (tùy theo bàn thờ đó thờ thần linh, hộ pháp, hay gia tiên…), chọn được ngày lành tháng tốt hôm nay xin cho phép tín chủ được sái tịnh để cho bàn thờ được trang nghiêm thanh tịnh, kính mong các chư vị chứng minh giám hộ. Mong các vị độ cho con lau dọn được khang trang mỹ hảo, cho hương án được an chính vị, cho âm phần được an yên, cho gia cư được lạc thổ. Chúng con người trần mắt thịt, tội lỗi đầy thân, chỉ biết kính cẩn tâm thành nếu có gì si mê lầm lỡ kính xin được tha thứ bỏ quá đại xá cho. (Xong vái 3 vái).

Đợi hương tàn thì bắt đầu dọn dẹp bàn thờ. Khi lau dọn bàn thờ nên dùng nước ấm, rượu hoặc nước gừng để lau chùi đồ thờ cúng.

Trước tiên, hạ các đồ muốn lau dọn xuống (lưu ý: Tuyệt đối không hạ hoặc di chuyển bát hương. Theo dân gian, nếu bát hương bị di chuyển sang hướng xấu, thậm chí có thể gây ra xui xẻo cho gia chủ).

Cần chuẩn bị bàn to và cao, phủ vải hoặc giấy đỏ, hạ đồ thờ cúng (bài vị, di ảnh, bình hoa, chén nước... xuống rồi để ngay ngắn toàn bộ đồ thờ cúng lên bàn). Nếu bàn thờ có đặt chung bài vị gia tiên với các thần thì phải để ra hai chỗ khác nhau. Không lau đồ trực tiếp trên bàn thờ.

Dùng khăn sạch đã ngâm rượu gừng lau toàn bộ các đồ thờ. Sau đó dùng khăn khô lau lại. Lau lần lượt từng món, không để đồ thờ cúng lăn lóc, mà phải xếp ngay ngắn, trang nghiêm.

Sau khi lau bài vị xong mới đến phần dọn bát hương. Khi lau dọn bát hương chỉ nên để lại 3 chân hương. Với những bát hương của người đã mất nhưng chưa qua 3 năm, nếu là đàn ông thì để lại 7, còn đàn bà để lại 9 chân hương. Bát hương quan thần linh tỉa hết, chỉ giữ lại 5 chân nhang.

Sau khi lau dọn, tỉa chân hương xong, gia chủ đặt lại đồ thờ cúng đúng vị trí, thay nước, thay chum gạo muối (nếu có), khấn xin thỉnh các Ngài, ông bà, tổ tiên về.

3. Văn khấn tạ mộ cuối năm

Nét đẹp của Văn hóa người Việt Nam xưa nay không thể thiếu lễ tạ mộ ngày cuối năm. Văn hóa này dường như đã đi sâu vào trái tim của mỗi con người Việt Nam.

Thời gian tạ mộ nằm trong khoảng từ 20 đến 25 tháng chạp cho đến hết năm, tùy theo thời gian và điều kiện cần thiết của mỗi gia đình. Ngoài việc sửa sang dọn dẹp phần mộ của các cụ thì con cháu còn chuẩn bị lễ, thắp nhang để mời các cụ về đón tết cùng con cháu.

Nam Mô A Di Đà Phật (Niệm 3 lần) Kính lạy: Ngài Kim niên Đương cai Thái tuế Chí đức, Tôn thần, Kim niên hành binh, công tào phán quan. Ngài bản cảnh Thành Hoàng chư vị Đại Vương. Ngài bản xứ thần linh Thổ địa tôn thần. Các Ngài Ngũ phương, Ngũ thổ long mạch Tôn thần, Tiền chu tước, Hậu Huyền vũ, Tả Thanh Long, Hữu Bạch Hổ cùng liệt vị tôn thần cai quản ở trong xứ này. Kính lạy hương linh cụ: ................................. Hôm nay là ngày 30 tháng Chạp, nhằm tiết cuối đông sắp sang năm mới. Tín chủ tên là:.............. Cư ngụ tại địa chỉ:............... Sắm sanh vật phẩm, hương hoa phù tửu lễ nghi, trình cáo Tôn thần kính rước vong linh bản gia tiên tổ, chúng con là: ................................................................................ Có phần mộ tại đây về với gia đình đón mừng năm mới, để con cháu phụng sự trong tiết xuân thiên, báo đáp ân thâm, tỏ lòng hiếu kính. Cúi xin Tôn thần phủ thùy doãn hứa, âm dương cách trở bát nước nén hương, biếu dâng lòng thành, cúi xin chứng giám. Cẩn cáo!

4. Văn khấn lễ chạp

Văn khấn này có thể dùng trong ngày lễ tạ mộ ngày 30 Tết, rước vong linh gia tiên về đón năm mới. Nếu như không có điều kiện ra mộ được thì ngày 30, giờ Ngọ bày cỗ lên bàn thờ khấn mời tổ tiên về dự hưởng Tết.

Nam Mô A Di Đà Phật (Niệm 3 lần) Hôm nay là ngày 30 tháng chạp năm Năm cũ sắp hết, ngày Tết đến gần, chuẩn bị đón xuân gia đình chủ con là................sinh quán............... trú quán.................... Tỉnh....................... Đồng gia quyến đẳng. Kính lạy Thành Hoàng Bản Thổ Đại Vương Kính lạy Đệ nhất Gia Thần, Cặp Thổ Chư Vị Thần Tài, đồng lai giám cách Tâm thành kính thỉnh: Lịch đại tổ tiên, cao tằng Tổ khảo, Cao tằng Tổ tỷ, Cô di tỷ muội, thúc bá đệ huynh. Kính lạy hương linh cụ Tín chủ tên là:.............. Cư ngụ tại địa chỉ:............... Theo hầu tiên tổ, bấy lâu cách trở, đôi ngả âm dương, hôm nay chúng con sắm sanh phẩm vật hương đăng kim ngân hoa quả, phù tửu lễ nghi, trình cáo Tôn Thần cung thỉnh tiên linh có phần mộ tại về với gia đình, con cháu phụng sự, bát nước nén hương, âm thầm báo đáp, tỏ lòng hiếu kính. Cúi xin Tôn Thần phù thủy doãn hứa, biểu tấm lòng thành, cúi xin chứng giám. Cẩn cáo!

5. Văn khấn Lễ Tất niên

Thông thường, Lễ Tất niên được diễn ra vào ngày 30 Tết, từ đó có bài cúng lễ tất niên giúp mọi người cầu nguyện những vận may đối với gia đình. Qua đó, cũng không thể quên ơn của các vị Tôn thần, Tổ tiên đã giúp đỡ gia đình trong một năm vừa qua.

Nam Mô A Di Đà Phật (Niệm 3 lần) Kính lạy: Hoàng Thiên hậu Thổ chư vị Tôn Thần Ngài Kim niên đương cai Thái tuế chí đức Tôn Thần Ngài bản cảnh Thành Hoàng chư vị Đại Vương Ngài bản xứ Thần linh Thổ địa, Ngài định Phúc Táo Quân Các ngài Địa Chúa Long mạch Tôn Thần và tất cả các Thần linh cai quản trong khu vực này. Hôm nay là ngày 30 tháng chạp năm ......................................... Chúng con là: ................................. Ngụ tại: ........................................... Trước án tọa kính cẩn thưa trình: Đông tàn sắp hết, năm kiệt tháng cùng, xuân tiết gần kề, minh niên sắp tới. Nay là ngày 30 Tết, chúng con cùng toàn thể gia quyến sắm sanh phẩm vật hương hoa, cơm canh thịnh soạn, sửa lễ tất niên, dâng cúng Thiên Địa Tôn Thần, phụng hiến Tổ tiên, truy niệm chư Linh. Theo như thường lệ tuế trừ cáo tế, cúi xin chư vị Tôn Thần, liệt vị gia tiên, bản xứ tiền hậu chư hương linh, giáng lâm án tọa, phù thủy chứng giám, thụ hưởng lễ vật, phù hộ toàn gia, lớn bé trẻ già, bình an thịnh vượng. Độ cho chúng con mọi duyên thuận lợi, công việc hanh thông. Người người được chữ bình an, tháng ngày như ý, sở cầu tòng tâm. Bốn mùa không hạn ách nào xâm, tám tiết có điềm lành tiếp ứng. Giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám. Cẩn cáo!

6. Văn khấn lễ Giao Thừa tại bàn thờ Phật

Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật! Chúng con kính lạy Đức Phật ................. (tên của vị Phật đang được thờ). Hôm nay, ngày 30 tháng Chạp, là ngày tất niên của năm ...................... (tên năm Âm lịch), Tín chủ của chúng con là ................. (họ tên chồng), cùng với phu thê ...................... (họ tên vợ) và các con cháu trong nhà, xin thành tâm kính dâng Đức Phật. Thay mặt gia đình, con xin bày tỏ lòng biết ơn và chúc mừng năm mới đến Đức Phật nhân dịp đón Xuân về. Con xin bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Phật trong năm qua đã phù hộ, đội ơn và dìu dắt chúng con gặp được nhiều may mắn. Cúi xin Đức Phật giáng lâm trước án để thụ hưởng lễ vật và tiếp tục phù hộ cho gia đình chúng con. Xin kính lạy (3 lần 3 vái).

7. Văn khấn Giao thừa ngoài trời

Lễ cúng giao thừa trong giờ tý (từ 23 giờ đến 1 giờ sáng) với ý nghĩa đem bỏ hết những điều xấu, không may mắn của năm cũ sắp qua để đón chào những điều tốt đẹp của năm mới sắp đến. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Lễ giao thừa, hay còn gọi là lễ trừ Tịch, được cử hành vào thời điểm kết thúc năm cũ chuẩn bị chuyển sang năm mới.

Người xưa tin rằng, mỗi năm có một vị Hành Khiển trông coi việc nhân gian, và mỗi khi năm cũ kết thúc, vị Hành Khiển đó sẽ trở về trời, chuyển giao nhiệm vụ cho một vị thần khác.

Dưới đây là bài khấn giao thừa ngoài trời:

Nam mô A-Di-Đà Phật (3 lần) Kính lạy: Con kính lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương. Con kính lạy Đức Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật. Con kính lạy Đức Bồ tát Quán Thế Âm cứu nạn cứu khổ chúng sinh. Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ, chư vị tôn thần. Con kính lạy ngài cựu niên Hành khiển, cựu Hành binh chi thần, cựu Phán quan. Con kính lạy ngài đương niên Hành khiển, đương niên Hành binh chi thần, đương niên Phán quan. Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ hổ, Long mạch, Táo quân, chư vị tôn thần. Nay là phút giao thừa năm Quý Mão với năm Giáp Thìn. Chúng con là: …, sinh năm: …, hành canh: … tuổi, cư ngụ tại .... Nhân phút thiêng liêng giao thừa vừa tới, năm cũ qua đi, đón mừng năm mới, tam dương khang thái, vạn tượng canh tân. Nay ngài Thái Tuế tôn thần trên vâng lệnh Ngọc Hoàng Thượng đế, giám sát vạn dân, dưới bảo hộ sinh linh tảo trừ yêu nghiệt. Quan cũ về triều cửa khuyết, lưu phúc, lưu ân. Quan mới xuống thay, thể đức hiếu sinh, ban tài tiếp lộc. Nhân buổi tân xuân, tín chủ chúng con thành tâm, sửa biện hương hoa phẩm vật, nghi lễ cung trần, dâng lên trước án, cúng dàng Phật, Thánh, dâng hiến tôn thần, đốt nén tâm hương, dốc lòng bái thỉnh. Chúng con kính mời: Ngài Cựu niên đương cai Thái tuế, ngài Tân niên đương cai Thái tuế chí đức tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị đại vương, ngài bản xứ thần linh Thổ địa, ngài Hỷ thần, Phúc đức chính thần, các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long mạch, Tài thần, chư vị bản gia Táo quân, và chư vị Thần linh cai quản ở trong xứ này, cúi xin giáng lâm trước án thụ hưởng lễ vật. Nguyện cho tín chủ, minh niên kháng thái, vạn sự tốt lành, bốn mùa tám tiết được chữ bình an, gia đạo hưng long thịnh vượng, bách sự hanh thông, ngày ngày được hưởng ơn trời, Phật, chư vị tôn thần. Chúng con kính cẩn tiến dâng lễ vật, thành tâm cầu nguyện. Cúi xin chín phương trời, mười phương chư Phật cùng chư vị tôn thần chứng giám phù hộ độ trì. Nam mô A-Di-Đà Phật (3 lần, 3 lạy).

8. Văn khấn giao thừa trong nhà

Văn khấn này được dùng để cúng, khấn trong thời điểm giao thừa. Văn khấn là một hình thức hay nghi lễ trang nghiêm, khi cúng khấn chuẩn bị lễ vật: Ngũ quả, vàng mã, hương hoa, đèn nến, trầu cau, rượu, trà, bánh chưng, bánh kẹo, mâm cỗ mặn hoặc chay đầy đặn. Đây là bài khấn thường dùng trong dịp Tết Nguyên Đán.

Nam Mô A Di Đà Phật (Niệm 3 lần) Kính lạy: Đức Đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật Hoàng Thiên hậu Thổ chư vị Tôn Thần Ngài bản cảnh Thành Hoàng chư vị Đại Vương Ngài bản xứ Thần linh Thổ địa. Ngài định Phúc Táo quân Các ngài Địa Chúa Long mạch Tôn Thần và tất cả các Thần linh cai quản trong khu vực này Các Cụ Tổ tiên nội ngoại chư vị Tiên Linh Nay là giờ phút giao thừa năm: .................... Chúng con là: ................................... Ngụ tại: ............................. Phút Giao thừa vừa tới, nay theo Vạn luật, tổng cựu nghinh tán, giờ Tý đầu Xuân, đón mừng Nguyên Đán. Chúng con thành tâm sửa biện hương hoa vật phẩm, nghi lễ cung trần, dâng lên trước án, cúng dâng Phật Thánh, dâng hiến Tôn Thần, dâng cúng tổ tiên đốt nén tâm hương dốc lòng bái thỉnh. Chúng con kính mời: Ngài bản cảnh Thành Hoàng chư vị Đại Vương. Ngài bản xứ Thần linh Thổ địa, Ngài định Phúc Táo quân, Ngài Phúc Đức chính Thần. Các Ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Long mạch tài Thần, Ngài Bản Gia Táo Quân. Các Ngài Địa chúa Long mạch Tôn Thần và tất cả các Thần linh cai quản trong khu vực này. Cúi xin giáng lâm trước án, thụ hưởng lễ vật. Chúng con lại kính mời: Các cụ Tiên Linh Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ tỷ, Bá Thúc Huynh Đệ, Cô Di Tỷ, Muội, nội ngoại gia tộc chư vị hương linh, cúi xin giáng về linh sàng hâm hưởng lễ vật. Chúng con lại kính mời các vị vong linh tiền chủ hậu chủ, y thảo phụ mộc ở trong đất này, nhân tiết Giao Thừa, giáng lâm trước án, chiêm ngưỡng Tôn Thần, thụ hưởng lễ vật. Nguyện cho chúng con: Minh niên khang thái, trú dạ cát tường. Độ cho chúng con mọi duyên thuận lợi, công việc hanh thông. Người người được chữ bình an, tháng ngày được hưởng phần lợi lộc. Âm phủ - Dương trợ, sở nguyện như ý sở cầu tòng tâm. Bốn mùa không hạn ách nào xâm, tám tiết có điềm lành tiếp ứng. Giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám. Cẩn cáo!

9. Văn khấn Tổ tiên Trong ngày Mồng Một Tết

Ngoài việc cúng Thần Linh, thì cúng Tổ tiên trong ngày Mồng Một Tết là vô cùng quan trọng. Trong 3 ngày Tết, mỗi ngày đều cúng Tổ Tiên 1 lần, và ngày mồng 1 là ngày đầu tiên.

Dưới đây là bài khấn Tổ tiên trong ngày mồng một Tết

Nam Mô A Di Đà Phật (Niệm 3 lần) Kính lạy: Đức Đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật Các cụ Tiên linh Cao Tằng Tổ khảo, Cao Tằng Tổ tỷ, BáThúc Huynh Đệ, Cô Di tỷ muội, nội Ngoại tộc chư vị Hương Linh. Tín chủ tên là:.............. Cư ngụ tại địa chỉ:............... Nay theo Tuế luật, Âm Dương vận hành tới tuần Nguyên Đán. Mùng một đầu xuân, mưa móc thấm nhuần, đón mừng năm mới. Con cháu tưởng niệm ân đức của Tổ tiên như Trời cao Biển rộng, không đem tấc bỏ báo ba xuân. Do đó, chúng con cùng toàn thể con cháu trong nhà sửa biện hương hoa vật phẩm, nghi lễ cung trần, dâng lên trước án. Cúi xin giáng về Linh Sàng hâm hưởng lễ vật. Kính mời các cụ Tiên Linh Cao Tằng Tổ khảo, Cao tằng Tổ tỷ, bá Thúc Huynh Đệ, Cô Di tỷ muội, nội ngoại Tộc chư vị Hương Linh. Nguyện cho chúng con: minh niên khang thái, trú dạ cát tường. Độ cho chúng con mọi duyên thuận lợi, công việc hanh thông. Người người được chữ bình an, tháng ngày được hưởng lợi lộc. Âm phù-Dương trợ, sở nguyện như ý sở cầu lòng tâm. Bốn mùa không hạn ách nào xâm, tám tiết có điềm lành tiếp ứng. Tín chủ lại mời: Các vị vong linh tiền chủ, hậu chủ ở trong đất này cùng về hâm hưởng. Giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám. Cẩn cáo!

10. Văn khấn Thần linh trong nhà ngày Mồng Một Tết

Việc cúng Thần Linh trong ngày mồng Một Tết là việc không thể thiếu của mỗi gia đình. Dưới đây là bài cúng thần linh trong ngày Mồng một Tết để thỉnh các vị chư Thần về hưởng Tết cùng gia đình.

Nam Mô A Di Đà Phật (Niệm 3 lần) Kính lạy: Đức Đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật Hoàng Thiên hậu Thổ chư vị Tôn Thần Ngài bản cảnh Thành Hoàng chư vị Đại Vương Ngài bản gia Táo quân cùng các chư vị Tôn Thần Hôm nay là ngày mồng một tháng giêng, ngày tết Nguyên Đán đầu xuân. Chúng con là: ..................................... Ngụ tại: ......................................... Nhân Tiết Nguyên Đán, Tín chủ của chúng con cảm nghĩ thầm ân Trời-Đất, chư vị Tôn Thần, nhờ đức cù lao Tiên Tổ mỗi niệm không quên. Do đó, chúng con sắm sanh lễ vật, sửa sang hương đăng, trần thiết trà quả dâng lên trước án. Tín chủ chúng con thành tâm kính mời: Ngài Kim niên đương cai Thái tuế chí đức Tôn Thần Ngài bản cảnh Thành Hoàng chư vị Đại Vương. Ngài bản xứ Thần linh Thổ địa, Ngài đinh phúc Táo quân Các ngài Địa chúa Long Mạch Tôn Thần và tất cả các Thần linh cai quản trong khu vực này. Cúi xin: Giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật. Tín chủ lại xin phổ cáo với các vị tiền chủ, hậu chủ và các hương linh, cô hông y thảo phụ mộc, phảng phất trong khu vực này. Xin mời tới đây chiêm ngưỡng Tôn Thần, thụ hưởng lễ vật, nguyện cho chúng con thân cung khang thái, bản mệnh bình an. Mong ơn Đương Cảnh Thành Hoàng, đội đức Tôn Thần bản xứ, hộ trì tín chủ, gia lộc gia ân, xá quá trừ tai, đầu năm chí giữa, nửa năm chí cuối, sự nghiệp hanh thông, sở cầu như ý. Giãi tấm lòng thành. Cúi xin chứng giám. Cẩn cáo!

11. Văn khấn tạ năm mới

Sau khi đã mời Tổ tiên, ông bà về dự lễ trong 3 ngày Tết, thì đến chiều ngày thứ ba (tức ngày mồng 3 Tết), con cháu thường cáo lễ để đưa tổ tiên về nơi âm cảnh, tục gọi là 'đưa ông bà' và hóa vàng cho Tổ tiên.

Dưới đây là bài khấn tạ năm mới:

Nam Mô A Di Đà Phật (Niệm 3 lần) Kính lạy Hoàng Thiên hậu Thổ chư vị Tôn Thần. Kính lạy Ngài Đương niên, Ngài bản cảnh Thành Hoàng các ngài Thổ địa, Táo quân, Long mạch, Tôn Thần. Các cụ Tổ khảo, Tổ tỷ, nội ngoại tiên linh Hôm nay ngày mồng 3 tháng giêng năm ................................... Tín chủ chúng con: ............................. Ngụ tại: ..................................... Thành tâm sửa biện hương hoa, phẩm vật, phụ tửu, lễ nghi, dâng lên trước án. Kính cẩn thưa trình tiệc xuân đã mãn, Nguyên tiễn tiên linh trở về âm giới. Kính xin: Lưu phúc lưu ân, phù hộ độ trì, dương cơ âm mộ, mọi chỗ tốt lành. Cháu con được chữ bình an, gia đạo hưng long thịnh vượng. Lòng thành kính cẩn, lễ bạc tiến dâng, lượng cả xét soi, cúi xin chứng giám. Cẩn cáo!

12. Văn khấn cúng dâng sao giải hạn (ngày Rằm tháng Giêng)

Vào ngày Rằm tháng Giêng, nhằm giảm nhẹ vận hạn xấu và mang lại một năm mới an lành, bình an và hạnh phúc, chúng con thành tâm kính mời: Nhật cung Thái Dương Thiên Tử tinh quân, Nam Tào Bắc Đẩu tinh quân, Thái Bạch, Thi Tuế tinh quân, Bắc cực Tử vi Đại Đức tinh quân, Văn Xương Văn Khúc tinh quân, Nhị thập Bát Tú, ngũ hành tinh quân, La Hầu, Kế Đô tinh quân. Tín chủ tên là:.............. Cư ngụ tại địa chỉ:............... Chúng con dâng lễ quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương trước án, kính mời các vị thần linh về dự, mong gia đình được phù hộ, mạnh khỏe, bình an, và may mắn trong năm mới. Đèn trời sáng lạn, chiếu thắp cõi trần, xin các tinh quân lưu ân lưu phúc, lễ tuy mọn bạc, lòng thành có dư, mệnh vị an cư. Cẩn cáo!

