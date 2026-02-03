Báo VietnamPlus giành giải A Giải Búa liềm vàng với loạt bài về chống lãng phí đất đai

Tối 3/2, Lễ tuyên dương bí thư chi bộ xuất sắc và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ X-năm 2025 long trọng diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.

Đây là một hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Báo Điện tử VietnamPlus vinh dự giành Giải A với tác phẩm “Chống lãng phí đất đai-Tinh gọn bộ máy: Cuộc cách mạng cấp thiết để đất nước vươn mình” của nhóm tác giả Võ Mạnh Hùng, Nguyễn Hoài Nam, Đoàn Minh Anh.

Sáng tạo khi viết về xây dựng Đảng

Giải Búa liềm vàng lần thứ X được phát động từ ngày 20/1/2025 tại Lễ tổng kết và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ IX.

Cơ quan thường trực Giải (Tạp chí Cộng sản) đã nhận được tổng số 2.296 tác phẩm, trong đó có 643 tác phẩm báo in, 866 tác phẩm báo điện tử, 464 tác phẩm truyền hình, 230 tác phẩm phát thanh và 93 tác phẩm ảnh báo chí.

Phát biểu tại Lễ trao giải, Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng các tác phẩm tham dự và đoạt Giải Búa liềm vàng năm nay đã phản ánh sinh động, kịp thời những sự kiện, sinh hoạt chính trị, nhiệm vụ quan trọng của Đảng, đi sâu phản ánh những vấn đề thời sự của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, tình hình, kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cùng với nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Giải thưởng Búa liềm Vàng lần X năm 2025. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Tổng Bí thư đánh giá cao việc ngày càng có nhiều tác phẩm đã phát hiện, đề cập tới những bất cập, hạn chế, những vấn đề đặt ra trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, những vấn đề bức xúc, những “điểm nghẽn” hiện nay và tìm lời giải đáp, tăng cường tính phản biện, tính chiến đấu, tính xây dựng…

Tổng Bí thư nhận định nhiều tác phẩm đã thu hút sự quan tâm của công chúng và góp phần gợi mở, đề xuất các giải pháp thiết thực giúp cấp ủy, chính quyền các cấp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sự phát triển; lan tỏa rộng rãi các chủ trương lớn của Đảng, giúp cán bộ, đảng viên và người dân nhận thức đúng, hành động đúng.

Đội ngũ những người làm báo cách mạng đã thực sự hòa mình vào dòng chảy của thực tiễn cuộc sống, thể hiện rõ vai trò truyền bá tư tưởng và đồng hành với những bước đi lớn của Đảng, thúc đẩy niềm tin, trách nhiệm, khát vọng phát triển trong mọi tầng lớp nhân dân.

Tổng Bí thư đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí, các cây bút chuyên nghiệp và không chuyên cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ Đại hội XIV. Công tác thông tin, tuyên truyền phải thực sự là “pháo lệnh” truyền cảm hứng, là “trống trận” cổ vũ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy cao nhất tinh thần “tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc,” thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Các tác phẩm báo chí, nhất là các tác phẩm báo chí viết về xây dựng Đảng cần hiện đại và sáng tạo, phù hợp với sự phát triển thông tin trong kỷ nguyên số, phải là những minh chứng sống động, thể hiện quyết tâm chính trị của các cấp ủy, tổ chức đảng trong tăng cường xây dựng, chỉnh đốn, đổi mới, góp phần để Đảng ta thật sự là đạo đức, là văn minh, nâng tầm và nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng.

Tập thể tác giả vinh dự nhận giải A, Giải thưởng Búa liềm Vàng năm 2025. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Thông tấn xã Việt Nam có hai Giải A

Hội đồng Giải đã lựa chọn ra các tác phẩm xuất sắc nhất, trình Ban Chỉ đạo Giải Búa liềm vàng quyết định trao 6 Giải A, 13 Giải B, 18 Giải C, 10 giải chuyên đề và 35 Giải Khuyến khích. Cơ quan Thường trực Giải trình Ban Chỉ đạo Giải Búa liềm vàng quyết định khen thưởng 15 tập thể là các ban tuyên giáo và dân vận, ban tổ chức cấp ủy, cơ quan báo chí và hội nhà báo có thành tích xuất sắc trong tổ chức triển khai hưởng ứng Giải Búa liềm vàng ở địa phương, đơn vị.

Thông tấn xã Việt Nam có 4 giải thưởng, trong đó Giải A thuộc về nhóm tác giả Võ Mạnh Hùng, Nguyễn Hoài Nam, Đoàn Minh Anh; Báo Điện tử VietnamPlus với tác phẩm “Chống lãng phí đất đai-Tinh gọn bộ máy: Cuộc cách mạng cấp thiết để đất nước vươn mình.”

Chia sẻ về tác phẩm, nhà báo Võ Mạnh Hùng cho hay trên cả nước có hàng triệu hecta đất được giao cho các công ty lâm nghiệp quản lý nhưng có tới hàng nghìn hecta sử dụng kém hiệu quả (thậm chí nhiều diện tích bỏ hoang), trong khi người dân tộc thiểu số hàng năm vẫn thiếu đất sản xuất; hàng nghìn dự án bất động sản “ôm” đất đang phải “đắp chiếu” với những khối bê tông, khung thép dở dang; nhiều khu “đất vàng” cỏ mọc um tùm, biến thành bãi đỗ xe trái phép; một số bệnh viện được Nhà nước đầu tư chục năm trước với mục đích nhân văn là “khám, điều trị chữa bệnh, cứu người” nhưng đến nay vẫn chưa đưa vào sử dụng…

Đó không chỉ là “khối ung nhọt” gây lãng phí rất lớn nguồn lực đất đai, làm tắc nghẽn “mạch máu” lưu thông của nền kinh tế, mà còn ảnh hưởng đến đời sống của hàng nghìn người dân.

Đại diện nhóm tác giả - nhà báo Võ Mạnh Hùng - nhận giải thưởng. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Để bạn đọc có cái nhìn toàn diện, nhóm tác giả đã đi thực tế tại nhiều địa phương tìm hiểu, phỏng vấn các đại biểu Quốc hội, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương và người dân. Qua đó xây dựng loạt bài phản ánh về những bất cập trong công tác quản lý, sử dụng đất dẫn tới lãng phí nguồn lực đất đai, đồng thời đề cập các loạt giải pháp căn cơ (từ hoàn thiện thể chế chính sách tới công cuộc sắp xếp, tinh gọn lại bộ máy của hệ thống chính trị) nhằm sớm “khơi thông” vướng mắc, phát huy được giá trị từ nguồn nội lực của quốc gia, để đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

“Thông qua các bài viết trình bày theo hình thức đa phương tiện, loạt bài góp phần củng cố niềm tin và tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong toàn hệ thống chính trị và nhân dân về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến việc chống lãng phí. Đây là nhiệm vụ không chỉ mang tính cấp bách mà còn là chìa khóa để Việt Nam mạnh mẽ vươn mình,” nhà báo Võ Mạnh Hùng chia sẻ.

Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Giải phát động Giải Búa liềm vàng lần thứ XI-năm 2026.

Ngoài tác phẩm trên, Thông tấn xã Việt Nam còn có Giải A cho tác phẩm “Các cấp ủy, chính quyền tỉnh Sơn La đồng hành cùng nhân dân vùng bị thiệt hại” của tác giả Lê Quang Quyết; Ban Biên tập Ảnh; Giải B cho tác phẩm “Giáo viên, đảng viên trẻ Sùng Thị Say thắp sáng ước mơ tới trường của trẻ em vùng cao” của tác giả Minh Đức, Ban Biên tập Ảnh; Giải Khuyến khích cho tác phẩm “Từ những chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm” của tác giả Trí Uẩn, Báo Thể thao và Văn hóa; và tác phẩm “Ngân hàng Vietcombank: Vững vàng kiến tạo tầm vóc, tiến bước dưới lá cờ vinh quang của Đảng” của nhóm tác giả Nguyễn Tiến Đạt, Phạm Thị Khánh Hòa (Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam) đăng trên Báo Điện tử VietnamPlus.

Giáo viên, Đảng viên trẻ Sùng Thị Say trong một buổi dạy viết chữ cho học sinh lớp 1 ở địa phương chuẩn bị vào năm học mới. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Tuyên dương bí thư chi bộ xuất sắc toàn quốc

Một nét mới trong việc tổ chức lễ trao giải Giải Búa liềm vàng năm nay là sự kết hợp với Lễ tuyên dương bí thư chi bộ xuất sắc toàn quốc.

Theo đó, Ban Tổ chức Trung ương đề xuất và được Ban Bí thư Trung ương Đảng đồng ý tổ chức việc lựa chọn tuyên dương, khen thưởng 96 bí thư chi bộ xuất sắc trong toàn quốc (tương ứng 96 năm thành lập Đảng).

Việc lồng ghép Lễ tuyên dương bí thư chi bộ xuất sắc và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ X làm cho buổi lễ trở thành một hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng Lễ tuyên dương không chỉ là sự ghi nhận, tôn vinh xứng đáng đối với những đóng góp bền bỉ, thầm lặng nhưng hết sức quan trọng của đội ngũ bí thư chi bộ mà còn là thông điệp mạnh mẽ về việc đặt trọng tâm xây dựng Đảng từ gốc rễ, khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm và động lực phấn đấu trong toàn đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng trong giai đoạn mới.

“Từ năm 2026, Lễ tuyên dương Bí thư Chi bộ xuất sắc sẽ được tổ chức định kỳ hằng năm. Để hoạt động tuyên dương Bí thư Chi bộ xuất sắc phát huy ý nghĩa, các cấp ủy, tổ chức đảng cần quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng đội ngũ bí thư chi bộ,” Tổng Bí thư yêu cầu.

Tổng Bí thư cũng đề nghị chú trọng tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia góp ý xây dựng đội ngũ bí thư chi bộ bảo đảm vai trò hạt nhân và lãnh đạo toàn diện của Đảng ở cơ sở. Từng đồng chí bí thư chi bộ phải đổi mới phương thức, phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực hành động, kỹ năng và nghiệp vụ công tác đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới./.

Lễ tuyên dương vinh danh 96 bí thư chi bộ xuất sắc. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Chống lãng phí đất đai-Tinh gọn bộ máy: "Cuộc cách mạng cấp thiết" để đất nước vươn mình Đây không chỉ là nhiệm vụ cấp bách mà còn là chìa khóa để Việt Nam mạnh mẽ vươn mình, trở thành nước phát triển, sánh vai cùng các cường quốc năm châu như di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các tác phẩm đoạt Giải A - Tác phẩm “Đúng quy trình, đúng tiêu chuẩn - vì sao bổ nhiệm… vẫn sai?” của nhóm tác giả Lê Ngọc Long - Hồ Quang Phương - Trần Minh Mạnh - Nguyễn Đức Tuấn - Lê Duy Thành; Báo Quân đội nhân dân. - Tác phẩm: “Dựa vào dân để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị” của nhóm tác giả: Hoàng Lâm - Trần Văn Vương, Báo Lao Động. - Tác phẩm: “Chống lãng phí đất đai - Tinh gọn bộ máy: "Cuộc cách mạng" cấp thiết để đất nước vươn mình” của nhóm tác giả: Võ Mạnh Hùng - Nguyễn Hoài Nam - Đoàn Minh Anh, Báo Điện tử VietnamPlus. - Tác phẩm: “Quyết sách lịch sử - Kiến tạo tương lai” của nhóm tác giả: Nguyễn Mạnh Thắng - Nguyễn Thị Minh Châu - Hồ Minh Khánh - Hà Thị Thu Thảo - Nguyễn Văn Cường - Bùi Thị Hương Giang, Đài Tiếng nói Việt Nam. - Tác phẩm: “Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, hành trình đi tìm hình của Nước” của nhóm tác giả: Đỗ Đức Hoàng - Tào Thị Thanh Xuân - Khương Quỳnh Liên - Nguyễn Thị Thu Hà - Trần Thị Thanh Xuân - Lưu Hoài An - Phan Thanh Phương - Nguyễn Tiến Vũ - Nguyễn Văn Việt - Nguyễn Tuấn Anh - Lê Quốc Quý - Nguyễn Hoàng Hiền, Đài Truyền hình Việt Nam. - Tác phẩm: “Các cấp ủy, chính quyền tỉnh Sơn La đồng hành cùng nhân dân vùng bị thiệt hại” của tác giả: Lê Quang Quyết, Thông tấn xã Việt Nam.

Các giải thưởng của Thông tấn xã Việt Nam Giải A: - Tác phẩm: “Chống lãng phí đất đai - Tinh gọn bộ máy: "Cuộc cách mạng" cấp thiết để đất nước vươn mình” của nhóm tác giả: Võ Mạnh Hùng - Nguyễn Hoài Nam - Đoàn Minh Anh, Báo Điện tử VietnamPlus. - Tác phẩm: “Các cấp ủy, chính quyền tỉnh Sơn La đồng hành cùng nhân dân vùng bị thiệt hại” của tác giả: Lê Quang Quyết, Ban Biên tập Ảnh. Giải B - Tác phẩm: “Giáo viên, đảng viên trẻ Sùng Thị Say thắp sáng ước mơ tới trường của trẻ em vùng cao” của tác giả Minh Đức, Ban Biên tập Ảnh. Giải Khuyến khích - Tác phẩm: “Từ những chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm” của tác giả Trí Uẩn; Báo Thể thao và Văn hóa. - Tác phẩm: “Ngân hàng Vietcombank: Vững vàng kiến tạo tầm vóc, tiến bước dưới lá cờ vinh quang của Đảng” của nhóm tác giả Nguyễn Tiến Đạt - Phạm Thị Khánh Hòa (Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam) đăng trên Báo Điện tử VietnamPlus.