Ý nghĩa chiến lược và tầm quan trọng đặc biệt của mối quan hệ hữu nghị Việt-Lào

Nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026) và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, trong các ngày 2-3/2, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm đã tiếp các đồng chí Bounleua Phandanouvong, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lào; đồng chí Kongkeo Xaysongkham, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Khoa học kinh tế-xã hội quốc gia Lào; đồng chí Boutsady Thanameuang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Ban Tổ chức Trung ương Lào; đồng chí Khamphoi Vannasan, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước; đồng chí Sukkhamphet Heungboutsi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Trung ương, Phó Tổng Thanh tra Nhà nước; đồng chí Phakham Inseng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; đồng chí Daosavan Kheuamixay, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Lào; đồng chí Phongsamout Anlavan, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lào; đồng chí Sakhon Phommalat, Phó Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương; đồng chí Phonexay Phanthavong, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Lào; đồng chí Thamma Phetvixay, Phó Chủ tịch Trung ương Liên hiệp Phụ nữ Lào; và đồng chí Phonsan Vilaymeng, Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Lào.

Tại các buổi tiếp, các đồng chí lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành của Lào đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, cũng như đến Đại sứ Nguyễn Minh Tâm và toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào nhân dịp kỷ niệm sự kiện trọng đại này.

Các đồng chí đã ôn lại lịch sử hình thành và phát triển vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu to lớn, toàn diện và có ý nghĩa lịch sử mà Việt Nam đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt 96 năm qua, đặc biệt là những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thể hiện qua việc chính trị ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững và tăng cường, kinh tế phát triển liên tục, đối ngoại ngày càng mở rộng, góp phần nâng cao vị thế, vai trò của Đảng và Nhà nước Việt Nam trên trường quốc tế.

Các đồng chí lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành của Lào cũng chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tạo nền tảng chính trị vững chắc và định hướng chiến lược lâu dài cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam. Đặc biệt, phía Lào cho rằng các văn kiện Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổng kết sâu sắc thực tiễn phát triển đất nước, đánh dấu bước phát triển mới trong tư duy, tầm nhìn và định hướng, tiếp tục kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, đồng thời có tính hành động cao trên cơ sở những quan điểm, mục tiêu, giải pháp, nhiệm vụ cụ thể.

Các đồng chí lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành của Lào nhấn mạnh ý nghĩa chiến lược và tầm quan trọng đặc biệt của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong kính yêu đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, không ngừng được củng cố và phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Phongsamout Anlavan (phải) tặng hoa Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm nhân kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Các đồng chí lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành của Lào bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự ủng hộ, giúp đỡ chí nghĩa, chí tình mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho Lào trong suốt chặng đường đấu tranh giành độc lập trước đây, cũng như trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước Lào ngày nay; đồng thời thông tin về tình hình Lào và kết quả hợp tác giữa các Ban, Bộ, ngành hai nước thời gian qua.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm trân trọng cảm ơn những tình cảm chân thành và những lời chúc mừng, sự quan tâm quý báu của các đồng chí lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành của Lào đối với Đại sứ quán Việt Nam tại Lào; chuyển lời thăm hỏi và lời chúc mừng tốt đẹp nhất của các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới các đồng chí Lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Lào.

Đại sứ thông tin về những thành tựu mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã đạt được trong suốt 96 năm xây dựng và trưởng thành, cũng như những thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế-xã hội; nhấn mạnh những thành tựu của Việt Nam có được như ngày nay là nhờ sự nỗ lực không ngừng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, và sự đồng hành, ủng hộ chí nghĩa, chí tình của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm bày tỏ vui mừng trước những thành tựu mà Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã đạt được qua các giai đoạn lịch sử; chúc mừng thành công Đại hội lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; mong muốn trong thời gian tới, hai bên tiếp tục kề vai sát cánh, siết chặt tay nhau để cùng xây dựng và phát triển đất nước, vững bước đi lên theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa.

Đại sứ khẳng định Đại sứ quán Việt Nam tại Lào sẽ tiếp tục là cầu nối tin cậy, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng sâu sắc, hiệu quả; góp phần thực hiện thành công các thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng, hai Nhà nước, cũng như các chương trình và kế hoạch hợp tác song phương.

Đại sứ nhấn mạnh sự phát triển ngày càng sâu sắc, thiết thực và hiệu quả của quan hệ hợp tác giữa các Ban, Bộ, ngành hai nước; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên hàng đầu trong quan hệ với Lào.

Đại sứ khẳng định Đại sứ quán Việt Nam tại Lào sẽ cùng với các Ban, Bộ, ngành của Lào vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào ngày càng phát triển lên tầm cao mới, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới./.

