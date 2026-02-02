Đoàn công tác Lào thăm, chúc Tết Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị

Ngày 2/2, Đoàn công tác Công an các tỉnh Salavan, Khammuon, Savannakhet (Lào) đã sang thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị.

Tại buổi thăm, chúc Tết, Đoàn công tác Công an các tỉnh Salavan, Khammuon, Savannakhet của nước bạn Lào và Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã thông báo về tình hình kinh tế-xã hội, những kết quả công tác đã đạt được trong năm 2025 của chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các tỉnh Quảng Trị, Salavan, Khammuon và Savannakhet.

Thời gian qua, các bên đã phối hợp chặt chẽ trong kiểm tra, kiểm soát cửa khẩu, trao đổi thông tin, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới; quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia của mỗi nước.

Nhân dịp Năm mới 2026 và đón Tết cổ truyền của Việt Nam, Đoàn công tác Công an các tỉnh Salavan, Khammuon, Savannakhet bày tỏ niềm vui, phấn khởi và đã gửi lời chúc tới cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị vui Xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc vui tươi, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đoàn cũng cảm ơn những tình cảm, sự quan tâm, giúp đỡ của Bộ đội Biên phòng Quảng Trị trong thời gian qua, đồng thời mong muốn thời gian tới, các đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động công tác và phối hợp chặt chẽ hơn nữa, phát huy truyền thống, quan hệ hữu nghị và tình đoàn kết đặc biệt giữa hai bên.

Thay mặt cán bộ, chiến sỹ đơn vị, Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của Đoàn công tác Công an các tỉnh của nước bạn Lào.

Lãnh đạo Bộ đội Biên phòng Quảng Trị mong muốn và chúc cho mối quan hệ phối hợp của các đơn vị thời gian tới ngày càng gắn bó, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, ổn định và phát triển./.

