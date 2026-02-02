TP. Hồ Chí Minh tái vận hành cống Bến Nghé, tái khởi động dự án ngăn triều

Sáng 2/2, tại cống kiểm soát triều Bến Nghé, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp các sở, ngành liên quan và Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Trung Nam (Trungnam Group) tổ chức tái vận hành cống Bến Nghé; đồng thời, tái khởi động dự án “Giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu-giai đoạn 1” (dự án ngăn triều), sau thời gian gián đoạn.

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc tháo gỡ khó khăn, khơi thông các dự án hạ tầng trọng điểm, hướng tới mục tiêu sớm hoàn thành, đưa công trình vào vận hành, phát huy hiệu quả chống ngập, kiểm soát triều cường cho khu vực nội đô.

Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, sau các chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, thành phố đã tổ chức rà soát tổng thể, đánh giá hiện trạng từng hạng mục của dự án ngăn triều làm cơ sở triển khai trở lại.

Đến nay, tiến độ tổng thể dự án đạt khoảng 94%; trong đó, các hạng mục chính cơ bản đã hoàn thành; phần còn lại tập trung vào công tác hoàn thiện, kiểm tra, hiệu chỉnh, kết nối đồng bộ hệ thống, chạy thử và thực hiện các thủ tục nghiệm thu theo quy định.

Tại cống Bến Nghé-một trong những hạng mục quan trọng của dự án, các đơn vị đã hoàn thiện công tác nạo vét lòng sông, lắp đặt và vận hành hệ thống điều khiển tự động SCADA, bảo đảm điều kiện kỹ thuật để tái vận hành, phục vụ kiểm soát triều và điều tiết dòng chảy trong khu vực trung tâm thành phố.

Phát biểu tại sự kiện, ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, việc tái vận hành cống Bến Nghé và tái khởi động dự án ngăn triều thể hiện tinh thần nghiêm túc thực hiện các chủ trương, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, gắn với yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống lãng phí đối với các dự án lớn, kéo dài.

Nghi thức tái vận hành cống Bến Nghé, tái khởi động Dự án “Giải quyết ngập do triều khu vực TP. Hồ Chí Minh, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu-giai đoạn 1.” (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Ông Bùi Xuân Cường cho biết, đây là dự án hạ tầng thủy lợi có quy mô lớn, tính chất kỹ thuật phức tạp, có vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến lược chống ngập, thích ứng biến đổi khí hậu của Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong quá trình triển khai, dự án gặp nhiều vướng mắc liên quan đến cơ chế thanh toán, pháp lý hợp đồng và nguồn lực tài chính. Thời gian qua, thành phố đã tích cực phối hợp các bộ, ngành Trung ương để từng bước tháo gỡ, tạo điều kiện cho dự án được khởi động trở lại.

“Thành phố Hồ Chí Minh xác định rõ trách nhiệm trong việc tập trung chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan và nhà đầu tư để hoàn thiện các thủ tục còn lại, bảo đảm dự án được triển khai liên tục, đúng quy định, sớm hoàn thành và đưa vào vận hành, đáp ứng kỳ vọng của người dân thành phố,” ông Bùi Xuân Cường nhấn mạnh.

Theo ông Nguyễn Tâm Tiến, Tổng giám đốc Trungnam Group-nhà đầu tư dự án, trong thời gian dự án tạm gián đoạn, doanh nghiệp vẫn duy trì lực lượng kỹ thuật, bảo vệ công trình; đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng để rà soát, đánh giá hiện trạng toàn bộ hệ thống.

Sau khi các vướng mắc bước đầu được tháo gỡ, nhà đầu tư đã tập trung nguồn lực, triển khai đồng loạt các phần việc còn lại, chuẩn bị điều kiện kỹ thuật cho giai đoạn vận hành thử và nghiệm thu.

Đến nay, nhiều hạng mục quan trọng khác của dự án như: các cống Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô, Phú Định; hệ thống đê, kè ven sông; nhà quản lý trung tâm và hệ thống điều khiển tự động SCADA đang được hoàn thiện theo kế hoạch, bảo đảm tính đồng bộ của toàn bộ công trình.

Dự án “Giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu-giai đoạn 1” là công trình hạ tầng thủy lợi trọng điểm của thành phố, được triển khai nhằm kiểm soát ngập do triều cường, kết hợp hỗ trợ tiêu thoát nước mưa, cải thiện môi trường nước và chỉnh trang cảnh quan đô thị.

Dự án gồm 8 cống kiểm soát triều quy mô lớn tại các cửa sông chính, hệ thống đê bao-kè ven sông cùng hàng chục cống kiểm soát triều quy mô nhỏ, phục vụ khu vực trung tâm và các quận, huyện phía Nam thành phố.

Theo kế hoạch, năm 2026 là năm dự án cơ bản hoàn thành và đưa vào vận hành. Khi đó, công trình sẽ phát huy hiệu quả trong việc kiểm soát triều cường, giảm ngập cho khu vực nội đô, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân, đồng thời tăng cường năng lực thích ứng của Thành phố Hồ Chí Minh trước tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu và nước biển dâng./.

