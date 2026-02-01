Tết Việt ấm áp gắn kết cộng đồng kiều bào tại Australia

Mỗi độ Tết đến, Xuân về, dù ở bất kỳ nơi đâu, trong lòng những người con đất Việt đều dâng lên nỗi nhớ quê hương da diết.

Đối với cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại Australia, Tết cổ truyền không chỉ là thời khắc chuyển giao của Đất Trời, mà còn là dịp thiêng liêng để hướng về cội nguồn dân tộc.

Với ý nghĩa ấy, chương trình Tết Cộng đồng - Xuân Quê hương do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Sydney tổ chức ngày 1/2 đã trở thành điểm hẹn tinh thần ấm áp, gắn kết bà con kiều bào với quê hương, đất nước.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, tham dự buổi gặp mặt có Phó Đại sứ Việt Nam tại Australia Nghiêm Xuân Hòa, Tổng Lãnh sự Việt Nam phụ trách bang New South Wales, bang Queensland và bang Nam Australia Nguyễn Thanh Tùng; ông Trần Hữu Thùy Giang - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Huế; ông Hoàng Việt Trung - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế; cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney; các cơ quan bên cạnh Tổng Lãnh sự quán; đại diện Hội Trí thức và Chuyên gia người Việt tại Australia (VASEA); đại diện Tổ chức Giao lưu Văn hóa Việt Nam - Australia (VACEO); đại diện Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Sydney; đại diện các hội sinh viên; các nghệ sỹ đến từ Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế thuộc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế; và đặc biệt là hàng trăm kiều bào - những người con của dân tộc Việt đang công tác, học tập và sinh sống tại Australia.

Phát biểu khai mạc, Tổng Lãnh sự Nguyễn Thanh Tùng vui mừng cho biết, năm 2025, trong bối cảnh thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, Việt Nam vẫn giữ vững ổn định chính trị-xã hội, bảo đảm an ninh, an toàn, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển. Nền kinh tế Việt Nam năm 2025 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng rất tích cực.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa được tổ chức thành công, bầu ra ban lãnh đạo mới có tầm nhìn chiến lược, quyết tâm đổi mới mạnh mẽ, tạo nền tảng chính trị vững chắc để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới của phát triển, hội nhập sâu rộng và thịnh vượng.

Phấn khởi chia sẻ với bà con kiều bào những dấu mốc phát triển mới trong quan hệ Việt Nam-Australia, Tổng Lãnh sự Nguyễn Thanh Tùng nhận định quan hệ giữa hai nước tiếp tục là một điểm sáng, hợp tác song phương ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất trên nhiều lĩnh vực. Năm 2025 ghi nhận những hoạt động đối ngoại quan trọng, trong đó nổi bật là chuyến thăm của Toàn quyền Australia Sam Mostyn đến Việt Nam, góp phần tăng cường sự tin cậy chính trị và thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

Giao lưu nhân dân tiếp tục mở rộng với hơn 548.000 lượt du khách Australia đến thăm Việt Nam trong năm 2025, tăng hơn 10% so với năm 2024, góp phần làm sâu sắc hơn sự gắn kết giữa nhân dân hai nước.

Cộng đồng người Việt tại 3 bang New South Wales, Queensland và Nam Australia với gần 200.000 người đã và đang đóng vai trò hết sức quan trọng, trở thành những sứ giả và cầu nối hữu nghị gắn kết hai dân tộc.

Đội ngũ trí thức, chuyên gia, sinh viên Việt Nam tham gia tích cực vào các lĩnh vực nghiên cứu, giáo dục, y tế, chuyển đổi số, năng lượng tái tạo và công nghệ cao, đồng thời hỗ trợ các bộ, ngành và địa phương trong nước kết nối, chuyển giao công nghệ tiên tiến, chia sẻ kinh nghiệm và tri thức. Các doanh nhân người Việt không ngừng mở rộng hoạt động, thúc đẩy kết nối thương mại và đầu tư, tạo thêm nhiều cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp hai nước.

Bên cạnh đó, bà con kiều bào rất năng động trong các hoạt động giao lưu văn hóa, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, đồng thời gìn giữ và lan tỏa các giá trị truyền thống của dân tộc tới thế hệ trẻ và bạn bè quốc tế, phát huy tinh thần hiếu học, chăm chỉ, vượt khó, sống nhân ái, trách nhiệm và tự hào về cội nguồn.

Ngoài ra, trong năm 2025, cộng đồng người Việt tại Australia có nhiều hoạt động thiết thực hướng về quê hương, trong đó có các chương trình quyên góp, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, thể hiện sâu sắc tinh thần tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam.

Tổng Lãnh sự Nguyễn Thanh Tùng bày tỏ tin tưởng, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và khát vọng vươn lên, với sự năng động, sáng tạo, nhiệt huyết và truyền thống tốt đẹp, cộng đồng người Việt tại Australia sẽ tiếp tục phát triển vững mạnh, góp phần gắn kết và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam-Australia, đồng thời đóng góp ngày càng tích cực cho sự phát triển phồn vinh của đất nước.

Tiết mục múa hoa sen của các nghệ sỹ thuộc Tổ chức Giao lưu Văn hóa Việt Nam-Australia (VACEO) được các khách nước ngoài yêu thích. (Ảnh: Trung Trang/TTXVN)

Chương trình Xuân Quê hương được tổ chức trang trọng, đậm đà bản sắc dân tộc với nhiều hoạt động mang hơi thở Tết truyền thống cùng những làn điệu nhã nhạc cung đình Huế, những màn múa lân, các món ăn ngày Tết, hoa đào, hoa mai, bánh chưng, bánh tét.., tất cả tái hiện một không gian Tết Việt giữa lòng Australia, mang lại cho bà con kiều bào cảm giác gần gũi, thân thương như đang được sum vầy nơi quê nhà.

Đối với thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên ở Australia, chương trình không chỉ là dịp vui Xuân mà còn là cơ hội quý báu để hiểu hơn về phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa Tết cổ truyền của dân tộc. Qua đó, bản sắc văn hóa Việt Nam được gìn giữ, lan tỏa và tiếp nối qua nhiều thế hệ.

Trong không khí ấm áp, chân tình, tình cảm của bà con Việt kiều dành cho đất nước được thể hiện rõ nét. Niềm vui, sự phấn chấn ánh lên trên từng khuôn mặt, ánh mắt và nụ cười. Những cái bắt tay, những nụ cười rạng rỡ, những lời thăm hỏi ân cần nói lên niềm tự hào, sự gắn bó và tấm lòng hướng về Tổ quốc. Dù sinh sống xa quê hương, bà con kiều bào vẫn luôn dõi theo từng bước phát triển của đất nước, đóng góp trí tuệ, công sức và nguồn lực cho công cuộc xây dựng và phát triển quê hương Việt Nam yêu dấu.

Chương trình Xuân Quê hương cũng thể hiện sâu sắc sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Thông qua Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Australia, những chủ trương, chính sách nhất quán về đại đoàn kết dân tộc, coi kiều bào là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam tiếp tục được khẳng định và lan tỏa. Sự hiện diện, thăm hỏi và động viên của lãnh đạo cơ quan đại diện ngoại giao đã mang lại cho bà con kiều bào niềm tin, sự ấm lòng và cảm giác luôn được Tổ quốc chở che, đồng hành.

Không giấu sự xúc động, chị Nguyễn Việt Hà - Giám đốc điều hành VACEO, chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Sydney rằng, dù xa quê hương đã hơn 20 năm nhưng chị luôn tự hào là người Việt Nam, luôn hướng về quê hương với mong muốn được đóng góp một phần nhỏ bé cho sự phát triển chung của đất nước. Khoác trên mình chiếc áo dài dân tộc, trong bầu không khí ngập tràn sắc Việt, chị cảm thấy thêm yêu và gần gũi hơn với đất Mẹ.

Thướt tha trong chiếc áo dài truyền thống, em Trần Thị Ngọc Châu - du học sinh tại Sydney, vô cùng hào hứng khi lần đầu tiên được tham dự buổi gặp mặt.

Châu chia sẻ năm nay, em không có điều kiện về Việt Nam ăn Tết nên cảm giác rất bồi hồi và xúc động khi được gặp gỡ, giao lưu với các cô bác, anh chị, bạn bè cộng đồng người Việt, mang lại cho em cảm giác ấm áp, thân tình như những người thân trong gia đình, giúp em vơi bớt nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương.

Nhân dịp này, Tổng Lãnh sự Nguyễn Thanh Tùng đã vinh danh và trao tặng giấy khen cho các tổ chức và cá nhân đã có những thành tích xuất sắc và đóng góp có ý nghĩa cho cộng đồng.

Đại diện hãng hàng không VietJet trao tặng giải thưởng cho khách tham dự may mắn trong phần bốc thăm trúng thưởng. (Ảnh: Thanh Tú/TTXVN)

Không khí của buổi Tết Cộng đồng càng thêm rộn ràng với màn bốc thăm trúng thưởng, với giải thưởng là các cặp vé máy bay khứ hồi về Việt Nam do hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines và hãng hàng không Vietjet tài trợ.

Xuân Quê hương không chỉ là một chương trình văn hóa ý nghĩa mà còn là biểu tượng của tình đoàn kết, của sợi dây bền chặt nối liền những người con xa xứ với đất Mẹ Việt Nam. Trong niềm hân hoan đón chào năm mới, mỗi người Việt tại Australia càng thêm tự hào về nguồn cội, thêm tin tưởng vào tương lai tươi sáng của đất nước, và nguyện tiếp tục giữ gìn, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc để hồn Việt luôn hiện diện nơi xứ người./.

