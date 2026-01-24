Đại hội XIV của Đảng: Khơi dậy tinh thần đồng hành của kiều bào tại Israel

Sau khi Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công rất tốt đẹp, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Tel Aviv đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Sơn - một Việt kiều tiêu biểu tại Israel, trong đó bà đã chia sẻ những đánh giá sâu sắc về ý nghĩa và tinh thần chỉ đạo xuyên suốt của Đại hội.

Bà Nguyễn Thị Sơn cho rằng kết quả Đại hội XIV thể hiện rõ tinh thần kế thừa, ổn định và đổi mới trong công tác lãnh đạo của Đảng, nhất là trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường.

Việc Đại hội bầu ra Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị khóa mới cùng sự tín nhiệm đối với Tổng Bí thư Tô Lâm được bà đánh giá là yếu tố quan trọng, góp phần bảo đảm tính nhất quán, liên tục trong đường lối lãnh đạo, chỉ đạo sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Theo bà Nguyễn Thị Sơn, các văn kiện được thông qua tại Đại hội XIV đã thể hiện tầm nhìn dài hạn, tư duy đổi mới và phát triển bền vững, trong đó nổi bật là quan điểm lấy con người làm trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu của mọi quyết sách.

Văn kiện Đại hội tiếp tục khẳng định sâu sắc tư tưởng “dân là gốc,” coi hạnh phúc, ấm no của Nhân dân là thước đo hiệu quả của mọi chủ trương, chính sách. Đây là định hướng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện rõ bản chất nhân văn, vì Nhân dân phục vụ của Đảng.

Cách tiếp cận này không chỉ góp phần củng cố niềm tin và sự đồng thuận trong nhân dân cả nước, mà còn tạo sự gắn bó, đồng hành mạnh mẽ hơn của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đối với sự nghiệp phát triển đất nước.

Bà Nguyễn Thị Sơn - Việt kiều tiêu biểu tại Israel. (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)

Bà Nguyễn Thị Sơn cho rằng phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư Tô Lâm đã để lại ấn tượng mạnh mẽ, thể hiện rõ tư duy hành động, quyết liệt và nhất quán của Đảng trong việc biến các quyết sách của Đại hội thành kết quả cụ thể trong thực tiễn.

Theo bà, thông điệp “huy động mọi nguồn lực, khai thác mọi động lực” không chỉ là yêu cầu trước mắt, mà còn là định hướng chiến lược lâu dài nhằm phát huy tối đa sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp.

Bà Nguyễn Thị Sơn chia sẻ: “Đối với kiều bào tại Israel, những định hướng lớn của Đại hội XIV là cơ sở quan trọng để chúng tôi thêm tin tưởng, yên tâm và sẵn sàng đồng hành, đóng góp trí tuệ, nguồn lực cho sự phát triển chung của Tổ quốc.”

Bà cho rằng kiều bào không chỉ là một bộ phận không tách rời của dân tộc, mà còn là nguồn lực quan trọng về trí tuệ, kinh nghiệm, tài chính và quan hệ quốc tế. Phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư đã gửi đi thông điệp rõ ràng về sự trân trọng, kêu gọi đồng hành và phát huy vai trò của kiều bào trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước."

Bà cũng bày tỏ kỳ vọng Đảng và Nhà nước tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương của Đại hội XIV bằng những cơ chế, chính sách phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi để người Việt Nam ở nước ngoài tham gia sâu hơn vào quá trình phát triển đất nước, qua đó biến tinh thần Đại hội và thông điệp hành động của Tổng Bí thư Tô Lâm thành những kết quả rõ nét trong thực tiễn.

Bà Nguyễn Thị Sơn nhấn mạnh cộng đồng người Việt Nam tại Israel tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tin tưởng vào những quyết sách quan trọng của Đại hội XIV và mong muốn tiếp tục đồng hành, chung sức cùng trong nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới./.

Trang thông tin đặc biệt về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng do TTXVN xuất bản, có địa chỉ: https://daihoidang.vn là một chuyên trang quy mô lớn, cung cấp cho bạn đọc những thông tin chính thống, đầy đủ và kịp thời các hoạt động tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với 5 loại hình thông tin (văn bản, ảnh, video, đồ họa và dữ liệu), bằng 6 ngôn ngữ Việt, Anh, Pháp, Nga, Tây Ban Nha và Trung Quốc.

Đại hội XIV của Đảng: Mở ra kỷ nguyên mới và vai trò lớn hơn của Việt Nam Giáo sư Carl Thayer đánh giá Đại hội XIV của Đảng mở ra kỷ nguyên mới cho Việt Nam với định hướng phát triển dài hạn, nâng cao vị thế quốc gia và thúc đẩy hợp tác quốc tế.