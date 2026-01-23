Rạng rỡ Việt Nam và những dấu ấn thành tựu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng

Với hệ thống luận cứ khoa học, chặt chẽ cùng số liệu và tư liệu phong phú, cuốn sách Rạng rỡ Việt Nam-Dấu ấn thành tựu nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là công trình tổng kết toàn diện những thành tựu to lớn, nổi bật của đất nước trong giai đoạn qua.

Sách do Ban Chỉ đạo Trung ương về Công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo biên soạn. Đây không chỉ là một tài liệu nghiên cứu có giá trị cao về mặt lý luận và thực tiễn, mà còn là ấn phẩm quan trọng chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Từ thời khắc lịch sử trọng đại ngày 2/9/1945, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), đến thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hoàn thành nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, lịch sử dân tộc đã chứng kiến một hành trình kiên cường và bứt phá.

Để “có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay,” dưới sự lãnh đạo toàn diện, đúng đắn và sáng suốt của Đảng, nhân dân ta đã không ngừng nỗ lực vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, kiên định mục tiêu xây dựng đất nước ngày càng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn,” hiện thực hóa khát vọng phát triển hùng cường, thịnh vượng.

Trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, một nhiệm kỳ có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh đất nước và thế giới đối mặt với những biến động lớn chưa từng có, nhất là đại dịch COVID-19, Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, trí tuệ sáng tạo và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đất nước vượt qua khó khăn, kinh tế-xã hội nhanh chóng phục hồi; tiếp tục đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, qua đó củng cố, nâng tầm vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Nhằm góp phần khẳng định những bước tiến mạnh mẽ và sự phát triển đầy ấn tượng của Việt Nam trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Rạng rỡ Việt Nam-Dấu ấn thành tựu nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Với hệ thống luận cứ khoa học, chặt chẽ, số liệu và tư liệu phong phú, cuốn sách tổng kết những thành tựu to lớn, nổi bật của đất nước trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng trên tất cả các lĩnh vực, làm sáng rõ sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự điều hành quyết liệt, linh hoạt của Chính phủ, sự đồng hành của Quốc hội và đặc biệt là sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng của toàn dân tộc.

Những nghị quyết, chủ trương của Đảng được triển khai hiệu quả trong thực tiễn đã chứng minh tính khoa học, đúng đắn, tính ổn định, bền vững của đường lối phát triển đất nước, thể hiện sinh động phương châm “ý Đảng hợp lòng dân.”

Đó sẽ tiếp tục là động lực để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đoàn kết, phấn đấu với quyết tâm và nỗ lực cao hơn nữa; năng động, sáng tạo hơn nữa, kịp thời nắm bắt mọi thời cơ, thuận lợi; vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới-kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng và những năm tiếp theo./.

