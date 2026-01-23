Trang thông tin đặc biệt về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng do TTXVN xuất bản, có địa chỉ: https://daihoidang.vn là một chuyên trang quy mô lớn, cung cấp cho bạn đọc những thông tin chính thống, đầy đủ và kịp thời các hoạt động tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với 5 loại hình thông tin (văn bản, ảnh, video, đồ họa và dữ liệu), bằng 6 ngôn ngữ Việt, Anh, Pháp, Nga, Tây Ban Nha và Trung Quốc.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự chương trình nghệ thuật đặc biệt
Tối 23/1, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng dự Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng.”
Không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ Việt Nam và Trung Quốc
Tại Lễ kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc ở Trùng Khánh, hai bên khẳng định quyết tâm thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác ổn định, bền vững trong giai đoạn phát triển mới.
Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng
Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tầm nhìn mới-Kỷ nguyên mới” được tổ chức tối 23/1/2026 chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng và 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026).
Hiện thực khát vọng Việt Nam hùng cường
Chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng, mỗi con người đất Việt đều có quyền tự hào sâu sắc về Đảng quang vinh và một lòng đi theo Đảng, chung sức, đồng lòng đưa dân tộc vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới.
Đại hội XIV của Đảng: Ý chí, bản lĩnh, khát vọng trong giai đoạn phát triển mới
Sau 40 năm thực hiện đường lối Đổi mới, toàn Đảng đã đạt được những thành tựu to lớn, không ngừng cải thiện đời sống, nâng cao hạnh phúc nhân dân, nâng tầm uy tín, vị thế đất nước trên trường quốc tế.
Đại hội XIV của Đảng: Kết tinh ý chí, mở lối phát triển
Thành công của Đại hội XIV của Đảng không chỉ nằm ở những quyết sách được thông qua. Quan trọng hơn, đó là sự hội tụ cao độ ý chí, trí tuệ và niềm tin của cả dân tộc.
Báo Lào đánh giá cao định hướng chiến lược của Đại hội XIV của Đảng
Báo Pathetlao khẳng định thành công của Đại hội XIV của Đảng không chỉ mở ra giai đoạn phát triển mới cho Việt Nam mà còn tạo động lực tăng cường gắn kết chiến lược, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào.
23 đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV
Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, 23 đồng chí được Ban Chấp hành Trung ương bầu tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV với số phiếu tín nhiệm cao.
Rạng rỡ Việt Nam và những dấu ấn thành tựu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng
Trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đã có những biến động chưa từng có, nhất là dịch COVID-19, Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, trí tuệ sáng tạo, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.
Toàn cảnh Tổng Bí thư chủ trì họp báo công bố kết quả Đại hội XIV của Đảng
Chiều 23/1, ngay sau Phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tại Trung tâm Báo chí Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chủ trì họp báo quốc tế công bố kết quả Đại hội XIV của Đảng.
Danh sách 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV
Danh sách 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV.
Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV biểu quyết thông qua số lượng Ban Bí thư khóa XIV gồm 13 đồng chí; trong đó 3 đồng chí được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.
Bạn bè quốc tế và kiều bào gửi gần 900 thư, điện mừng Đại hội XIV của Đảng
Gần 900 thư, điện mừng và thông điệp từ các chính đảng, tổ chức quốc tế, cá nhân và hội đoàn kiều bào gửi tới Đại hội XIV đã thể hiện sự tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam
Nhận lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 26-27/1/2026.
Malta mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác thực chất với Việt Nam
Thứ trưởng Christopher Cutajar cho biết sự quan tâm và mong muốn hợp tác với Việt Nam đang gia tăng tại Malta, khẳng định mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác thực chất với Việt Nam trong thời gian tới.
Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm
Các lãnh đạo Trung Quốc, Lào và Campuchia gửi thư chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm, thể hiện mối quan hệ hữu nghị và tin tưởng trong sự nghiệp phát triển chung.
Đại hội XIV của Đảng: Tạo nền tảng vững chắc cho đột phá thể chế trong giai đoạn mới
Trong không khí phấn khởi và tin tưởng, các đảng viên và tầng lớp nhân dân bày tỏ sự đồng thuận cao trước những quyết sách chiến lược được nêu tại Nghị quyết của Đại hội XIV của Đảng.
Tổng Bí thư Tô Lâm: Đổi mới tư duy, tầm nhìn phát triển đến năm 2045
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh đổi mới tư duy, xây dựng tầm nhìn dài hạn đến 2045 để phát triển bền vững đất nước và hội nhập quốc tế sâu rộng.
Sứ mệnh lớn đưa đất nước vững tiến vươn mình trong kỷ nguyên mới
Với trách nhiệm và vinh dự to lớn trước Đảng, trước Nhân dân và đất nước, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV sẽ đoàn kết thống nhất cao; hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.
TTXVN - Cơ quan báo chí chủ lực góp phần vào thành công chung Đại hội XIV của Đảng
Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, TTXVN đã phản ánh kịp thời, chính xác không khí của Đại hội, khẳng định vai trò cơ quan báo chí chủ lực góp phần vào thành công chung của Đại hội XIV của Đảng.
Cộng đồng người Việt ở Malaysia tin tưởng chặng đường phát triển mới
Kiều bào và sinh viên Việt Nam tại Malaysia phấn khởi trước thành công của Đại hội XIV, bày tỏ niềm tin vào định hướng phát triển của đất nước và mong muốn đồng hành, đóng góp trong giai đoạn mới.
Đại hội XIV của Đảng: Lực đẩy cho tự chủ công nghệ
Nhiều trí thức kiều bào nhấn mạnh rằng điểm khởi đầu của tự chủ khoa học - công nghệ phải là đầu tư bài bản, dài hạn cho khoa học cơ bản, song hành với khoa học ứng dụng và phát triển công nghệ.
Phóng viên quốc tế chúc mừng thành công Đại hội XIV của Đảng
Ông Isac Patrício Nhabinde, nhận định Đại hội XIV của Đảng là sự kiện được các đảng anh em và đối tác quốc tế mong đợi với kỳ vọng lớn lao.
Đại hội XIV của Đảng: Truyền thông quốc tế nhấn mạnh thông điệp về sự ổn định, thống nhất và phát triển
Báo chí quốc tế đồng loạt đưa tin về bế mạc Đại hội XIV của Đảng, nhấn mạnh thông điệp ổn định chính trị, thống nhất nội bộ, và định hướng phát triển nhất quán của Việt Nam trong nhiệm kỳ mới.
Đại hội XIV của Đảng: Trọn niềm tin về một Việt Nam hùng cường
Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới rất cần những chính sách đột phá, giải pháp cụ thể để hoàn thành mục tiêu trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại.
Đại hội XIV của Đảng: Tin tưởng vào bước phát triển mới của đất nước
Các chuyên gia, nhà khoa học bày tỏ tin tưởng vào tầm nhìn chiến lược của Đảng, cho rằng Đại hội XIV tiếp tục khẳng định sự kiên định con đường đã lựa chọn.
Đại hội XIV của Đảng: Dấu mốc kiến tạo tương lai tốt đẹp cho Việt Nam
Theo PGS.TS Lê Văn Cường, Đại hội XIV đã xác lập đường lối đúng đắn, củng cố đoàn kết, đổi mới tư duy lãnh đạo và tạo tiền đề quan trọng để Việt Nam phát triển nhanh, bền vững thời gian tới.
Họp báo công bố kết quả Đại hội XIV của Đảng: Nhân dân là trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực phát triển
Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã xác định rõ các mục tiêu, phương hướng, giải pháp lớn cho nhiệm kỳ tới và các giai đoạn tiếp theo.
Đại hội XIV của Đảng: Thành công rực rỡ của Đại hội khơi dậy niềm tin mãnh liệt
Người dân Gia Lai bày tỏ sự vui mừng và tin tưởng vì Đại hội đã chọn ra được người đứng đầu tại các vị trí cao nhất trong Đảng; cũng như kỳ vọng vào những văn kiện được trình bày tại Đại hội lần này.
Nghị quyết 79-NQ/TW: Khuyến khích doanh nghiệp nhà nước liên kết với FDI
Doanh nghiệp nhà nước sử dụng các nguồn lực để chủ động dẫn dắt, kích hoạt và huy động mạnh mẽ các nguồn lực xã hội tham gia đầu tư, tạo sức lan tỏa và hiệu ứng cộng hưởng trong phát triển kinh tế.