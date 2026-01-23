Malta mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác thực chất với Việt Nam

Sáng 23/1, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã có cuộc hội đàm với Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao và Du lịch Malta Christopher Cutajar nhân chuyến thăm Việt Nam.

Trong không khí cởi mở, tin cậy và hữu nghị, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng bày tỏ vui mừng gặp lại Thứ trưởng Christopher Cutajar vào thời điểm đặc biệt khi Việt Nam đang tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, góp phần tiếp tục triển khai các nội dung hợp tác hai bên đã trao đổi tại cuộc gặp tháng 9/2025 tại Malta và mở ra các cơ hội hợp tác mới giữa hai nước trên cả bình diện song phương và đa phương.

Thứ trưởng Christopher Cutajar cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của phía Việt Nam; gửi lời chúc mừng tới Đại hội Đảng lần thứ XIV và bày tỏ ấn tượng với tầm nhìn phát triển dài hạn, các mục tiêu chiến lược của Việt Nam hướng tới các mốc năm 2030 và 2045. Thứ trưởng cho biết sự quan tâm và mong muốn hợp tác với Việt Nam đang gia tăng tại Malta, khẳng định mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác thực chất với Việt Nam trong thời gian tới.

Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi, tiếp xúc các cấp, đặc biệt là cấp cao và giữa Bộ Ngoại giao hai nước; phát huy vai trò cầu nối của Bộ Ngoại giao trong thúc đẩy kết nối, hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đã chuyển lời mời thăm Việt Nam của Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tới Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Du lịch Malta Ian Borg.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng hội đàm với Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao và Du lịch Malta. (Ảnh: TTXVN phát)

Về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đánh giá cao vai trò trung chuyển của Malta tại khu vực Địa Trung Hải; đề nghị Malta tiếp tục phát huy vai trò là thành viên EU, thúc đẩy các nước EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA) và ủng hộ Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” IUU đối với thủy sản Việt Nam.

Thứ trưởng Christopher Cutajar khẳng định Malta mong muốn thúc đẩy trao đổi thương mại, hợp tác, đầu tư với Việt Nam trong các lĩnh vực thế mạnh như hàng hải, đào tạo thuyền viên, dược phẩm, bán dẫn, giáo dục, du lịch… và sẵn sàng phối hợp tổ chức các đoàn doanh nghiệp nhằm tìm hiểu cơ hội hợp tác hai bên.

Hai Thứ trưởng hoan nghênh việc thiết lập cơ chế Tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao; nhất trí thúc đẩy hợp tác giáo dục-đào tạo, giao lưu nhân dân và du lịch giữa hai nước; thúc đẩy vai trò cầu nối trong tăng cường hợp tác giữa Malta với khu vực Đông Nam Á và giữa Việt Nam, ASEAN với EU. Hai bên khẳng định tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, tổ chức quốc tế; tái khẳng định cam kết đối với Hiến chương Liên Hợp Quốc, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Về vấn đề Biển Đông, hai bên nhấn mạnh lập trường và tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, tự do hàng hải và hàng không trong khu vực.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao và Du lịch Malta đã có cuộc làm việc với Ban Lãnh đạo Học viện Ngoại giao Việt Nam, gặp gỡ và trao đổi với sinh viên Học viện Ngoại giao./.

Malta coi trọng thúc đẩy quan hệ với Việt Nam Malta coi trọng thúc đẩy quan hệ với Việt Nam trong khuôn khổ song phương cũng như khuôn khổ hợp tác với EU, ủng hộ Việt Nam-EU sớm nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.