Đại hội XIV của Đảng: Kết tinh ý chí, mở lối phát triển

Sau những ngày làm việc tận tâm, trí tuệ và trách nhiệm, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Đại hội để lại dấu ấn sâu đậm của tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển,” kết tinh ý chí và khát vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Trên nền tảng 40 năm Đổi mới và thành tựu nhiệm kỳ XIII, Đại hội XIV đã định hình rõ con đường phía trước, tạo cơ sở chính trị vững chắc để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, vững niềm tin Việt Nam hùng cường năm 2045.

Diễn ra từ ngày 19 đến chiều 23/1/2026 tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt trọng đại, mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc. Đại hội được tiến hành khi “đồng hồ lịch sử” đang điểm những khung giờ quyết định trước mốc 2030 - thời khắc tròn 100 năm Đảng ta ra đời, lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Chưa bao giờ nguyện ước về một Việt Nam dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc lại gần với chúng ta như hôm nay. Nhưng cũng chưa bao giờ yêu cầu đổi mới, sức ép cạnh tranh và thách thức từ bên ngoài lẫn bên trong lại cao đến thế, gay gắt đến thế. Ở bối cảnh đó, thành công của Đại hội XIV không chỉ nằm ở những quyết sách được thông qua. Quan trọng hơn, đó là sự hội tụ cao độ ý chí, trí tuệ và niềm tin của cả dân tộc.

Đại hội XIV đã thông qua các văn kiện quan trọng là Báo cáo chính trị; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) và đề xuất, định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng của Ban Chấp Trung ương Đảng khóa XIII; đồng ý không bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng hiện hành. Trong đó, Báo cáo chính trị được tích hợp đồng bộ ba báo cáo lớn: Chính trị, kinh tế-xã hội và xây dựng Đảng đã tạo thành một chỉnh thể thống nhất, toàn diện, rõ trọng tâm, trọng điểm, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ triển khai. Đây là bước đổi mới quan trọng về tư duy và phương pháp, thể hiện tinh thần “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo.

Đặc biệt, Đại hội XIV đã ghi dấu ấn sâu sắc ở công tác nhân sự khi bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới gồm 200 đồng chí tiêu biểu cho hơn 5 triệu đảng viên cả nước. Đây là những cán bộ có đủ phẩm chất, đạo đức, trình độ, có tư tưởng đổi mới, năng lực chiến lược và sự kế thừa vững chắc, được lựa chọn kỹ lưỡng, thận trọng, đúng quy trình, đúng quy định. Việc lựa chọn Ban lãnh đạo cao nhất của Đảng gắn chặt với yêu cầu lãnh đạo thực hiện những mục tiêu rất cao, rất khẩn trương của giai đoạn 2026-2030 cùng tầm nhìn đến 2045. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đặt trọn niềm tin vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV với những người xứng đáng để tổ chức thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ to lớn của đất nước.

Niềm tin đó có cơ sở vững chắc khi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV được thông qua, đã nêu 12 định hướng phát triển đất nước, 5 nhiệm vụ trọng tâm và xác định 3 đột phá chiến lược cần tập trung trong giai đoạn 2026-2030. Đó là kiên quyết, kiên trì giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc; cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống nhân dân. Đó là thực hiện tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc; thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV ra mắt Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Nhìn về phía trước, Nghị quyết Đại hội đã xác lập các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển rất rõ ràng và đầy khát vọng trong 5 năm tới đây là: Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên; GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD; chỉ số phát triển con người phấn đấu đạt khoảng 0,8 và phấn đấu thuộc nhóm 40 quốc gia có chỉ số hạnh phúc cao nhất.

Đây chính là quyết tâm chính trị rất lớn, hành động rất khẩn trương, quyết liệt và khoa học của Đảng ta. Đồng thời, thể hiện rõ tinh thần xuyên suốt của nhiệm kỳ Đại hội này là tự chủ chiến lược, nắm chắc thời cơ, chung sức đồng lòng, vượt qua mọi thách thức, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển; biến ý chí thành hành động, biến quyết sách thành kết quả cụ thể; nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm hiệu quả. Trên cơ sở kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc, phải bám sát thực tiễn, không ngừng đổi mới, cải cách để phát triển nhanh và bền vững đất nước. Và sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, đường lối đổi mới của Đảng là đúng đắn, sáng tạo, hợp quy luật khách quan.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV ngay khi ra mắt cũng đã cam kết đoàn kết một lòng, làm việc nghiêm túc, hành động quyết liệt, nỗ lực đến cùng để xứng đáng với niềm tin của Đại hội, của Đảng, của nhân dân. Tất cả quyết tâm lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, đưa đất nước phát triển hùng cường, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới. Từng Ủy viên Trung ương sẽ làm việc bằng tinh thần nêu gương cao nhất, nói đi đôi với làm, làm đến cùng, việc vì dân phải làm nhanh, làm đúng, làm tốt bằng năng lực lãnh đạo và tổ chức thực hiện. Lấy hiệu quả phục vụ nhân dân là thước đo năng lực lãnh đạo, uy tín và danh dự của từng Ủy viên Trung ương.

Và Tổng Bí thư Tô Lâm đã truyền đi thông điệp rất rõ ràng: Tiếp tục kiên trì xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong Đảng, tăng cường kỷ luật của Đảng, kỷ cương phép nước; hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống phô trương, hình thức; làm tốt công tác cán bộ, đặt đúng người, giao đúng việc, đánh giá bằng sản phẩm, đo bằng uy tín trong nhân dân; trọng dụng người có đức, có tài, dám làm, biết làm, làm được việc; đưa ra khỏi hệ thống người cơ hội, người né trách nhiệm, nói không đi đôi với làm, kiên quyết chống “chạy chức, chạy quyền.”

Đại hội XIV của Đảng: Tin tưởng vào bước phát triển mới của đất nước Các chuyên gia, nhà khoa học bày tỏ tin tưởng vào tầm nhìn chiến lược của Đảng, cho rằng Đại hội XIV tiếp tục khẳng định sự kiên định con đường đã lựa chọn.

Như vậy có thể thấy, lấy “Dân là gốc” và mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân tiếp tục sáng rõ trong các mục tiêu của Đảng. Nhân dân luôn là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và động lực của phát triển. Mọi quyết sách đều phải hướng tới lợi ích cho nhân dân, làm nhân dân tin tưởng, cuộc sống nhân dân tốt đẹp hơn.

Đại hội XIV đã khép lại nhưng chặng đường mới vừa mở ra. Với niềm tin được củng cố, con đường được xác định, hành trang đã sẵn sàng, chúng ta đủ cơ sở để tin tưởng vững chắc rằng khát vọng Việt Nam hùng cường vào năm 2045 sẽ thành hiện thực./.

Trang thông tin đặc biệt về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng do TTXVN xuất bản, có địa chỉ: https://daihoidang.vn là một chuyên trang quy mô lớn, cung cấp cho bạn đọc những thông tin chính thống, đầy đủ và kịp thời các hoạt động tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với 5 loại hình thông tin (văn bản, ảnh, video, đồ họa và dữ liệu), bằng 6 ngôn ngữ Việt, Anh, Pháp, Nga, Tây Ban Nha và Trung Quốc.