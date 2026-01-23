Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV biểu quyết thông qua số lượng Ban Bí thư khóa XIV gồm 13 đồng chí; trong đó 3 đồng chí được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Trên cơ sở kết quả giới thiệu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị khóa XIV đã phân công đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị giữ chức Thường trực Ban Bí thư khóa XIV./.

