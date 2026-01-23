Chính trị

Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV biểu quyết thông qua số lượng Ban Bí thư khóa XIV gồm 13 đồng chí; trong đó 3 đồng chí được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

ban-bi-thu-trung-uong-dang-khoa-xiv-195831386-1.jpg

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã biểu quyết thông qua số lượng Ban Bí thư khóa XIV gồm 13 đồng chí; trong đó 3 đồng chí được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Trên cơ sở kết quả giới thiệu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị khóa XIV đã phân công đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị giữ chức Thường trực Ban Bí thư khóa XIV./.

Trang thông tin đặc biệt về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng do TTXVN xuất bản, có địa chỉ: https://daihoidang.vn là một chuyên trang quy mô lớn, cung cấp cho bạn đọc những thông tin chính thống, đầy đủ và kịp thời các hoạt động tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với 5 loại hình thông tin (văn bản, ảnh, video, đồ họa và dữ liệu), bằng 6 ngôn ngữ Việt, Anh, Pháp, Nga, Tây Ban Nha và Trung Quốc.

(TTXVN/Vietnam+)
#Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV #Đại hội XIV của Đảng #Thường trực Ban Bí thư khóa XIV #Ủy viên Bộ Chính trị
Theo dõi VietnamPlus

ĐẠI HỘI ĐẢNG XIV

XÂY DỰNG ĐẢNG

THÀNH TỰU 40 NĂM ĐỔI MỚI

Dấu ấn, thành tựu 40 năm đổi mới

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Hiện thực khát vọng Việt Nam hùng cường

Hiện thực khát vọng Việt Nam hùng cường

Chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng, mỗi con người đất Việt đều có quyền tự hào sâu sắc về Đảng quang vinh và một lòng đi theo Đảng, chung sức, đồng lòng đưa dân tộc vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới.