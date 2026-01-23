Chính trị

23 đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, 23 đồng chí được Ban Chấp hành Trung ương bầu tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV với số phiếu tín nhiệm cao.

23-dong-chi-uy-vien-uy-ban-kiem-tra-trung-uong-khoa-xiv.jpg

Ngày 23/1/2026, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, 23 đồng chí được Ban Chấp hành Trung ương bầu tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV với số phiếu tín nhiệm cao.

Ban Chấp hành Trung ương đã biểu quyết thống nhất cao bầu đồng chí Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII tái cử giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV./.

