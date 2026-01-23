Toàn cảnh Tổng Bí thư chủ trì họp báo công bố kết quả Đại hội XIV của Đảng

Chiều 23/1, ngay sau Phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tại Trung tâm Báo chí Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chủ trì họp báo quốc tế công bố kết quả Đại hội XIV của Đảng.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và hơn 700 phóng viên đại diện cơ quan thông tấn báo chí, đài phát thanh truyền hình trong nước và quốc tế tham dự họp báo./.

