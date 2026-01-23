Báo Lào đánh giá cao định hướng chiến lược của Đại hội XIV của Đảng

Bài xã luận trên báo Pathetlao ngày 19/1. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Vientiane, trong các ngày từ 19-23/1, tờ Pathetlao, ấn phẩm báo in của Hãng Thông tấn quốc gia Lào, đã đăng bài xã luận dài kỳ khẳng định tầm quan trọng của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới, đồng thời khẳng định sự bền chặt của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào cũng như triển vọng tăng cường thắt chặt hợp tác giữa hai nước trên tất cả mọi lĩnh vực sau Đại hội Đảng của mỗi nước.

Bài viết mở đầu bằng lời khẳng định, chủ đề báo cáo chính trị “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội” cho thấy Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam; là dấu mốc phát triển mới của đất nước trong bối cảnh Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam có sứ mệnh đề ra phương hướng, chính sách chiến lược mang tính lâu dài, nhằm hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh và hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đại hội thể hiện quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong việc thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.”

Bài viết nhấn mạnh, Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại đối với Đảng và nhân dân Việt Nam, mà còn là dấu mốc quan trọng đặc biệt thể hiện sự thống nhất về tư tưởng và hành động, lý luận và thực tiễn, kiên định và đổi mới, kế thừa và phát triển, củng cố niềm tin đối với Đảng và tương lai của dân tộc Việt Nam; khẳng định phẩm chất và trí tuệ của Đảng, cũng như sức mạnh của toàn dân tộc Việt Nam; mở ra cơ hội và động lực mới cho phát triển, tạo nền tảng vững chắc để Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiến vào kỷ nguyên mới, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới.

Trong bối cảnh tình hình thế giới có những biến động phức tạp, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, với sự tham gia tích cực của người dân và doanh nghiệp, cùng sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, Việt Nam đã tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII trên mọi lĩnh vực.

Đánh giá về quan hệ Việt Nam-Lào, bài viết nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa Việt Nam và Lào ngày càng phát triển mạnh mẽ, đi vào chiều sâu, hiệu quả và phù hợp với thực tế trên nhiều lĩnh vực.

Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước đã nhất trí thống nhất cao trong các vấn đề chiến lược và định hướng phát triển mối quan hệ hai nước, thể hiện qua việc hai bên nhất trí bổ sung nội hàm “gắn kết chiến lược” trong quan hệ song phương nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Lào trong tháng 12/2025.

Hợp tác về quốc phòng và an ninh tiếp tục được mở rộng, là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ Lào-Việt Nam, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng-an ninh và trật tự an toàn xã hội của mỗi nước.

Hai nước còn phối hợp sát sao, chặt chẽ, tích cực trao đổi thông tin, ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế. Hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng khác như kết nối giao thông, giáo dục-đào tạo, văn hóa, giao lưu nhân dân và du lịch, cũng đạt kết quả tích cực.

Nổi bật là việc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận Vườn quốc gia Hinnamno (tỉnh Khammouane, Lào) là Di sản thiên nhiên thế giới liên biên giới, kết nối với Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị, Việt Nam), cho thấy nỗ lực chung và là niềm tự hào của hai dân tộc.

Sau Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, với nền tảng mối quan hệ đặc biệt, sự tin cậy chính trị sâu sắc và nhiều dư địa hợp tác rộng mở, quan hệ hợp tác giữa hai nước chắc chắn sẽ tiếp tục đột phá mạnh mẽ hơn trong thời gian tới, góp phần tích cực cho việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; nâng cao vai trò, ảnh hưởng của cả hai nước Lào và Việt Nam trên trường quốc tế; đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới.

Về triển vọng, phương hướng hợp tác giữa Việt Nam-Lào thời gian tới, bài viết cho rằng hai nước đang đứng trước cơ hội mới để đẩy mạnh quan hệ. Như Tuyên bố chung nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đến Lào hồi tháng 12/2025 vừa qua đã nhấn mạnh, mục tiêu cốt lõi hiện nay là: “Đưa hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư trở thành trụ cột gắn kết chiến lược mới.”

Điều này thể hiện sự nâng tầm mạnh mẽ, từ “trụ cột quan trọng” trở thành “trụ cột gắn kết chiến lược,” nhấn mạnh kinh tế phải là sợi dây kết nối mạnh mẽ nhất để bảo vệ và phát triển quan hệ đặc biệt giữa hai nước.

Bài viết khẳng định, trong giai đoạn 2026-2030, với thành công rực rỡ của Đại hội Đảng XII của Lào, Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, Lào và Việt Nam sẽ mở ra chương mới cho quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai nước./.

Trang thông tin đặc biệt về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng do TTXVN xuất bản, có địa chỉ: https://daihoidang.vn là một chuyên trang quy mô lớn, cung cấp cho bạn đọc những thông tin chính thống, đầy đủ và kịp thời các hoạt động tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với 5 loại hình thông tin (văn bản, ảnh, video, đồ họa và dữ liệu), bằng 6 ngôn ngữ Việt, Anh, Pháp, Nga, Tây Ban Nha và Trung Quốc.

Đại hội XIV của Đảng: Tạo nền tảng vững chắc cho đột phá thể chế trong giai đoạn mới Trong không khí phấn khởi và tin tưởng, các đảng viên và tầng lớp nhân dân bày tỏ sự đồng thuận cao trước những quyết sách chiến lược được nêu tại Nghị quyết của Đại hội XIV của Đảng.