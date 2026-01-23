Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 26-27/1/2026./.
Việt Nam và Lào tiếp tục củng cố gắn kết chiến lược trong bối cảnh mới
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Mạnh Cường chào xã giao Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, trao đổi các biện pháp tăng cường gắn kết chiến lược giữa hai nước.